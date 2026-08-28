НБУ перевіряє банки, через які вносили заставу за Галущенка: що відомо

Національний банк України розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НБУ за результатами розгляду звіту наглядових дій регулятора стосовно Сенс Банку у 2022—2026 роках.

Так, перевірки розпочалися ще 24 серпня. У НБУ заявили, що перевірять, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування таких клієнтів, які, за матеріалами НАБУ та САП, здійснювали перекази коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.

Утім, у НБУ не розголошують назви та кількість банків.

Деталі нагляду за Сенс Банком: понад 100 рішень і 21 повідомлення правоохоронцям

У НБУ заявили, що в період із кінця 2022-2026 років Комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Сенс Банку, і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Завершена у квітні 2025 року інспекційна перевірка регулятора виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку, про що також повідомили правоохоронні органи, йдеться в заяві НБУ.

"Правління НБУ підтримує дії незалежних антикорупційних органів та зацікавлене в повному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Необхідною умовою є максимальна відкритість сторін у межах закону та без шкоди для досудового розслідування", — йдеться в оприлюдненій заяві НБУ.

НБУ заявив про раніше невідомі конфіденційні протоколи

Окрему увагу у заяві регулятор приділив перевірці, яка завершилася у квітні 2025 року.

За твердженням Нацбанку, під час неї виявили значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку. Про папери НБУ поінформував правоохоронні органи. Аналіз матеріалів, як зазначає регулятор, триває. Крім того, ці документи використовує Міністерство юстиції України під час формування позиції держави у міжнародному арбітражі у справі, ініційованій колишніми підсанкційними власниками банку.

Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.