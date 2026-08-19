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Зеленський звільнив заступницю глави Офісу президента Мудру, яка фігурує у справі НАБУ

Ірина Мудра
Ірина Мудра. facebook.com/iryna.mudra.7

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

Як пише Delo.ua, про це ідеться в указі Зеленського від 19 серпня.

Ірину Мудру називають одною з фігурантів нової операції НАБУ під назвою «Форест Гамп».

Правоохоронці оголосили про викриття «високорівневої корупції», де окрім заступниці глави ОП фігурують народні депутати та державний «Сенс Банк».

19 серпня правоохоронці оголосили про викриття «високорівневої корупції», де окрім заступниці глави ОП фігурують народні депутати.

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта «операції Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного погодження».

НАБУ оголосило, що до групи входять:

  • заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру);
  • голова правління та голова наглядової ради державного «Сенс Банку» (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

Автор:
Світлана Манько

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