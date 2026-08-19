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НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента

набу
НАБУ прямо зараз проводить масштабну спецоперацію / НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, яка, як стверджується, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в НАБУ.

Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення "згодом".

Раніше видання "Дзеркало тижня"  із посиланням на джерела писало, що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За даними журналістів, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

Справа Єрмака

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом. 

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Cторона захисту клопотала щодо скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю. Утім, суд відмовив.

Автор:
Світлана Манько

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