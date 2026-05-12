Справа про 460 мільйонів: НАБУ та САП оголосили про підозру ще шістьом фігурантам "Династії"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі щодо легалізації майна в особливо великих розмірах. Повідомлення про підозру отримали ще шість осіб, серед яких колишній віцепрем'єр-міністр України та бізнесмен, пов'язаний зі спецоперацією "Мідас".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

В агентстві зазначили, що підозри отримали:

колишній віцепрем'єр-міністр України;

бізнесмен (один з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас");

інші особи.

Правоохоронні органи не називають прізвищ підозрюваних. Однак, за даними джерел "РБК-Україна", йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча.

Суть розслідування

Слідство встановило, що протягом 2021–2025 років учасники групи організували відмивання коштів на суму понад 460 млн грн. Гроші спрямовували на будівництво котеджного містечка в селі Козин Київської області. Проєкт включав:

чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами;

окрему резиденцію загального користування зі спа-зоною;

облаштування земельних ділянок площею близько 8 га.

Джерела фінансування

Частина коштів, а саме майже 9 млн доларів, пройшла через підконтрольну бізнесмену фінансову структуру. Правоохоронці зазначають, що фінансування відбувалося за рахунок грошей, отриманих від корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом"".

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену організованою групою.

Справа про "Династію"

За даними слідства, учасники угруповання для особистого користування вели будівництво у котеджному містечку "Династія" у Козинській сільраді Київської області. Вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. До схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року залучили колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У НАБУ зазначають, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях — готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

Будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП вручили підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн.