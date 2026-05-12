Дело о 460 миллионах: НАБУ и САП объявили о подозрении еще шестерым фигурантам "Династии"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили круг подозреваемых по делу о легализации имущества в особо крупных размерах. Сообщения о подозрении получили еще шесть человек, среди которых бывший вице-премьер-министр Украины и бизнесмен, связанный со спецоперацией "Мидас".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В агентстве отметили, что подозрения получили:

бывший вице-премьер-министр Украины;

бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");

другие лица.

Правоохранительные органы не называют фамилии подозреваемых. Однако, по данным источников "РБК-Украина", речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Суть расследования

Следствие установило, что в течение 2021-2025 годов участники группы организовали отмывание средств на сумму более 460 млн грн. Деньги направлялись на строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Проект включал:

четыре частных резиденции со вспомогательными сооружениями;

отдельную резиденцию общего пользования со спа-зоной;

обустройство земельных участков площадью около 8 га.

Источники финансирования

Часть средств, а именно почти 9 млн долларов, прошла через подконтрольную бизнесмену финансовую структуру. Правоохранители отмечают, что финансирование происходило за счет денег, полученных от коррупционных схем в ОАО "НАЭК "Энергоатом"".

Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой.

Дело о "Династии"

По данным следствия, участники группировки для личного пользования вели строительство в коттеджном городке "Династия" в Козинском сельсовете в Киевской области. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. В схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года привлекли бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В НАБУ отмечают, что легализация денежных средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь — наличные деньги передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

Строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, 11 мая НАБУ и САП вручили подозрение бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн.