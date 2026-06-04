Биткоин упал до четырехмесячного минимума и упал ниже $62 000

Самая популярная криптовалюта мира Bitcoin (биткоин) оказалась на пороге своей самой длинной серии ежедневных потерь с августа прошлого года. В ходе торгов 4 июля стоимость актива опускалась до отметки 61 322 доллара, после чего цифровое золото сумело частично отыграть падение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Курс биткоина существенно просел под давлением сразу нескольких отрицательных факторов, среди которых обострение конфликта на Ближнем Востоке, масштабная ликвидация позиций оптимистично настроенных трейдеров и неожиданная распродажа токенов крупным корпоративным игроком.

Сейчас биткоин торгуется на четырехмесячном минимуме и рискует протестировать ценовое дно, которое зафиксировал рынок в начале февраля.

Трейдеры потеряли 4 миллиарда долларов

Текущая неделя существенно подорвала доверие инвесторов ко всему криптосектору. Ситуацию усугубила первая с 2022 года продажа монет компанией Strategy Inc., беспрецедентный спад интереса к профильным ETF, а также заметный отрыв крипторинка от технологических акций, которые как раз демонстрировали рекордный рост.

Аналитики Standard Chartered отмечают, что эта неделя стала для индустрии цифровых активов откровенно болезненной.

Трейдеры, рассчитывавшие на дальнейший рост стоимости криптовалюты, понесли колоссальные финансовые убытки из-за резкой распродажи. По данным аналитической платформы CoinGlass, с начала недели на рынке были принудительно ликвидированы так называемые бычьи ставки на общую сумму почти 4 миллиарда долларов.

Традиционно наибольшая доля этих принудительных закрытий позиций пришлась именно на биткоин.

Рекордный отток капитала из американских ETF

Серьезным тормозом для рынка стали биржевые фонды (ETF), с момента своего громкого запуска в начале 2024 года считавшиеся главным локомотивом привлечения нового капитала.

В последнее время тренд кардинально сменился противоположным. Согласно расчетам агентства Bloomberg, за последние 13 торговых сессий инвесторы вывели из американских спотовых биткоин-ETF почти 4,4 миллиарда долларов.

Этот период стал рекордно продолжительной серией чистых оттоков средств за всю историю существования этих инструментов.

Синхронное обрушение рынка

Негативные тенденции и панические настроения быстро распространились на другие цифровые активы. Вторая по капитализации криптовалюта Ether также продемонстрировала значительное падение и опустилась до самого низкого уровня с апреля 2025 года.

Во время утренних торгов в четверг этот токен торговался вблизи отметки 1780 долларов, в то время как цена биткоина в тот же момент колебалась в районе 63 500 долларов, пытаясь стабилизироваться после утреннего шока.

Напомним, в апреле биткоин вырос до уровня 78 155 долларов. Положительная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.