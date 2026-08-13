Людмила Киндер назначена председателем правления "Газораспределительных сетей Украины"

Наблюдательный совет ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в Группу Нафтогаз, по результатам открытого конкурса назначил председателем правления Людмилу Киндер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Задачи и приоритеты деятельности

Среди основных направлений работы нового председателя правления определены:

безопасность газораспределения в условиях войны;

повышение операционной эффективности;

усовершенствование внутренних процессов;

цифровизация;

развитие клиентских сервисов;

поддержка работников вблизи зон боевых действий.

Компания также сосредоточится на защите от военных угроз и поддержке специалистов, обслуживающих критическую инфраструктуру. Основные усилия будут направлены на: безопасность персонала, создание надлежащих условий труда, помощь командам в регионах, в том числе вблизи линии фронта.

"Важно построить эффективную и современную компанию, в которой работники имеют надлежащие условия и поддержку, а клиент ощущает результат изменений в качестве и удобстве услуг, независимо от того, в каком регионе Украины он живет", - подчеркнула Киндер.

Работу в новой должности в "Газсетях" она начнет с 24 августа.

Что известно о Людмиле Киндер?

В пресс-релизе компании "Газораспределительные сети Украины" отмечается, что Людмила Киндер получила высшее образование с отличием в Луцком государственном техническом университете (магистр по экономике) и Межрегиональной академии управления персоналом (магистр по психологии).

В 2012-2023 годах работала в АО "Правэкс Банк", где пройти путь от директора отделения до руководителя розничных продаж и директора департамента поддержки сети. В декабре 2023 возглавила направление обеспечения сети АЗС в ПАО "Укрнафта". С марта 2024 занимала должность главного управляющего директора ООО "Глуско Ритейл".

В феврале 2025 года возглавила ООО "Альянс Холдинг". Впоследствии руководила ООО "ГК "Нефтегаз Украины" и ООО "ГК "Нефтегаз Трейдинг". В частности, в ГК "Нафтогаз Украины" развивала цифровую модель клиентского обслуживания и коммерческие направления работы. Одним из ключевых цифровых проектов стало мобильное приложение "КУБ", объединившее сервисы по поставке и распределению природного газа.

Напомним, в мае государственная компания Газораспределительные сети Украины ("Газсети"), которая является частью Группы Нафтогаз, начала процесс отбора кандидатов на должность председателя правления.