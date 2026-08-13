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Людмила Киндер назначена председателем правления "Газораспределительных сетей Украины"
Наблюдательный совет ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в Группу Нафтогаз, по результатам открытого конкурса назначил председателем правления Людмилу Киндер.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
Задачи и приоритеты деятельности
Среди основных направлений работы нового председателя правления определены:
- безопасность газораспределения в условиях войны;
- повышение операционной эффективности;
- усовершенствование внутренних процессов;
- цифровизация;
- развитие клиентских сервисов;
- поддержка работников вблизи зон боевых действий.
Компания также сосредоточится на защите от военных угроз и поддержке специалистов, обслуживающих критическую инфраструктуру. Основные усилия будут направлены на: безопасность персонала, создание надлежащих условий труда, помощь командам в регионах, в том числе вблизи линии фронта.
"Важно построить эффективную и современную компанию, в которой работники имеют надлежащие условия и поддержку, а клиент ощущает результат изменений в качестве и удобстве услуг, независимо от того, в каком регионе Украины он живет", - подчеркнула Киндер.
Работу в новой должности в "Газсетях" она начнет с 24 августа.
Что известно о Людмиле Киндер?
В пресс-релизе компании "Газораспределительные сети Украины" отмечается, что Людмила Киндер получила высшее образование с отличием в Луцком государственном техническом университете (магистр по экономике) и Межрегиональной академии управления персоналом (магистр по психологии).
В 2012-2023 годах работала в АО "Правэкс Банк", где пройти путь от директора отделения до руководителя розничных продаж и директора департамента поддержки сети. В декабре 2023 возглавила направление обеспечения сети АЗС в ПАО "Укрнафта". С марта 2024 занимала должность главного управляющего директора ООО "Глуско Ритейл".
В феврале 2025 года возглавила ООО "Альянс Холдинг". Впоследствии руководила ООО "ГК "Нефтегаз Украины" и ООО "ГК "Нефтегаз Трейдинг". В частности, в ГК "Нафтогаз Украины" развивала цифровую модель клиентского обслуживания и коммерческие направления работы. Одним из ключевых цифровых проектов стало мобильное приложение "КУБ", объединившее сервисы по поставке и распределению природного газа.
Напомним, в мае государственная компания Газораспределительные сети Украины ("Газсети"), которая является частью Группы Нафтогаз, начала процесс отбора кандидатов на должность председателя правления.