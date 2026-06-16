"Энергоатом" ищет нового председателя правления: какие требования

Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил международный конкурсный отбор на должность председателя правления компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Кого ищут

Наблюдательный совет ищет лидера с безупречной профессиональной репутацией и подтвержденным опытом управления крупными, сложными, стратегически важными и капиталоемкими организациями.

"Успешный кандидат должен совмещать стратегическое видение с операционной дисциплиной, устойчивостью в условиях высокого давления и способностью эффективно действовать в условиях сложности, неопределенности и повышенного внимания со стороны заинтересованных сторон", - говорится в заявлении.

Кроме того, обязательным требованием является подтвержденный опыт работы в высокорегулируемой среде, где вопросы безопасности, надежности и непрерывности операций имеют критическое значение.

К участию в конкурсе приглашаются кандидаты, имеющие весомый опыт управления крупными и сложными организациями, а также успешный опыт реализации масштабных трансформаций на уровне всей организации в средах, характеризующихся высокой сложностью, значительной капиталоемкостью, критической важностью для государства или общества и повышенными требованиями к надежности и безопасности.

В наблюдательном совете подчеркнули, что особое преимущество будет отдаваться кандидатам, успешно возглавлявшим масштабные программы организационной, операционной или стратегической трансформации в крупных корпорациях, государственных институциях, операторах критической инфраструктуры или других организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Опыт работы в энергетике, коммунальной инфраструктуре, промышленности, высокотехнологичном производстве, транспорте, оборонном секторе или других высокорегулируемых и капиталоемких отраслях будет рассматриваться как существенное преимущество.

Кандидат должен свободно владеть украинским языком и обладать высоким уровнем владения английским языком, достаточным для осуществления руководства компанией в международной среде и эффективного взаимодействия с наблюдательным советом, представителями органов государственной власти, регуляторами, международными финансовыми организациями, стратегическими партнерами и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Что касается зарплаты, то в "Энергоатоме" заявляют, что условия вознаграждения будут определяться с учетом стратегической важности должности, масштаба ответственности и международных рыночных ориентиров для организаций аналогичного масштаба и сложности.

Конечный срок подачи документов – 31 июля 2026 года.

Как сообщалось, наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" 20 августа 2025 года прекратил полномочия и уволил Петра Котина с должности и.о. председателя правления компании по его заявлению. Возглавлять компанию временно назначили Павла Ковтонюка, который с июня 2022 руководил Ровенской АЭС, а до этого был главным инженером станции.

Напомним, новая наблюдательный совет АО НАЭК "Энергоатом" избрала своим главой международную экспертку по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румина Уэлши.

25 февраля Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.