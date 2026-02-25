Кабмин назначил представительницу государства в наблюдательном совете "Энергоатома": кто такая Дарья Марчак

Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Правительство обновило наблюдательный совет "Энергоатома"

Дарья Марчак является заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и имеет значительный опыт в сфере публичных финансов, стратегического планирования и институциональных реформ.

Ранее она работала первым заместителем министра социальной политики, а также операционным директором ГП "Прозорро.Продажи", где отвечала за цифровизацию государственных процессов и повышение прозрачности управления активами. Ее профессиональный опыт включает аналитическую работу, управление публичными финансами и сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности с Всемирным банком.

Решение принято в рамках усиления корпоративного управления в государственном секторе и повышения требований к прозрачности, подотчетности и эффективности управления государственными активами.

Отбор кандидата проводился через Номинационный комитет, деятельность которого обеспечивает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В состав комитета входят представители Министерства финансов и Министерства энергетики, а также независимые наблюдатели без права голоса от международных партнеров.

О новом наблюдательном совете "Энергоатома"

Новый наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" насчитывает семь членов.

В ее состав вошли четыре независимых международных эксперта - Румина Уэлши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон, каждый из которых имеет многолетний опыт в сферах ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования.

Представителями государства стали заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин (впоследствии покинувший состав наблюдательного совета "Энергоатома") и государственный секретарь Министерства энергетики Максим Малашкин.

Конкурс проводился с участием независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена в рамках полной, открытой и конкурентной процедуры, предусмотренной для всех стратегически важных государственных предприятий. Правительство тщательно выполнило все необходимые шаги по обновлению менеджмента, строго следуя рекомендациям международных партнеров по проведению конкурса в полном, а не сокращенном формате.

Аудит государственных компаний

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Также сообщалось о перезапуске "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .