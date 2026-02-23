"Энергоатом" присоединился к балансирующей группе "ЭА Трейд": что это меняет

С 21 февраля 2026 года АО "НАЭК "Энергоатом" присоединилось к балансирующей группе ООО "ЭА Трейд", что позволит компании уменьшить затраты на урегулирование небалансов электроэнергии и ускорить получение средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Энергоатом" ожидает более быстрых выплат за небалансы

Соответствующий договор стороны заключили согласно Правилам рынка, утвержденным НКРЭКУ, а изменение стороны, ответственной за баланс, в установленном порядке согласовали с НЭК "Укрэнерго".

Участие в балансирующей группе позволит "Энергоатому" уменьшить затраты на урегулирование небалансов электрической энергии, а также существенно ускорить получение средств за небалансы, оплачиваемые ныне оператором системы передачи с многомесячной задержкой.

Согласно Правилам рынка, все участники рынка электроэнергии, за исключением потребителей, несут финансовую ответственность за собственные небалансы. Для этого каждый участник должен стать стороной, ответственной за баланс, или передать эту ответственность другому СОБ.

О "ЭА Трейд"

По данным аналитической системы YouControl, учредителем ООО "ЭА Трейд" является АО НАЭК "Энергоатом". Директором компании Виктор Качуренко.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 50 млн. грн.

Основной вид деятельности ООО "ЭА Трейд" – торговля электрической энергией.

Напомним, в начале 2026 года АО "НАЭК "Энергоатом" уплатило 39,9 млрд грн за услугу ПСО (механизм, по которому правительство обязывает энергетические компании поставлять электрическую энергию бытовым потребителям по сниженной цене), полностью покрыв фактическую стоимость января и прогнозную стоимость февраля.