"Енергоатом" сплатив понад 39 млрд грн за послугу ПСО з початку року

енергоатом
"Енергоатом" сплатив понад 39 млрд грн за послугу ПСО / Укрінформ

З початку 2026 року АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатив 39,9 млрд грн за послугу ПСО (механізм, за яким уряд зобов'язує енергетичні компанії постачати електричну енергію побутовим споживачам за зниженою ціною), повністю покривши фактичну вартість січня та прогнозну вартість лютого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".

З урахуванням авансових платежів, здійснених у грудні 2025 року, загальна сплата склала 51,1 млрд грн (з ПДВ), із яких 39,9 млрд грн припадає на поточний рік.

Компанія продовжує нести основне фінансове навантаження у системі підтримки соціального тарифу, що дозволяє державі утримувати ціну на електроенергію для мільйонів українських родин нижче ринкового рівня.

За час війни, з 2022 по 2025 рік, "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО понад 528,9 млрд грн:

  • 2022 рік — 79,18 млрд грн,
  • 2023 рік — 127,99 млрд грн,
  • 2024 рік — 153,18 млрд грн,
  • 2025 рік — 168,55 млрд грн.

Додамо, попри складну ситуацію та різкі зміни цін на енергоринку,  "Енергоатом" у січні 2026 року забезпечив стабільний дохід та не зазнав жодних фінансових втрат.

Автор:
Тетяна Гойденко