"Энергоатом" оплатил более 39 млрд грн за услугу ПСО с начала года

С начала 2026 года АО "НАЭК "Энергоатом" уплатило 39,9 млрд грн за услугу ПСО (механизм, по которому правительство обязывает энергетические компании поставлять электрическую энергию бытовым потребителям по сниженной цене), полностью покрыв фактическую стоимость января и прогнозную стоимость февраля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Энергоатом".

С учетом авансовых платежей, осуществленных в декабре 2025 года, общая уплата составила 51,1 млрд грн (по НДС), из которых 39,9 млрд грн приходится на текущий год.

Компания продолжает нести основную финансовую нагрузку в системе поддержки социального тарифа, что позволяет государству удерживать цену на электроэнергию для миллионов украинских семей ниже рыночного уровня.

За время войны, с 2022 по 2025 год, "Энергоатом" оплатил услугу ПСО более 528,9 млрд грн:

2022 год - 79,18 млрд грн,

2023 год - 127,99 млрд грн,

2024 год - 153,18 млрд грн,

2025 год - 168,55 млрд грн.

Добавим, несмотря на сложную ситуацию и резкие изменения цен на энергорынке, "Энергоатом" в январе 2026 года обеспечил стабильный доход и не понес никаких финансовых потерь.