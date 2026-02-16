Запланована подія 2

Герман Галущенко остается под стражей

Герман Галущенко
Галущенко был задержан при попытке покинуть территорию Украины. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу стороны защиты бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко на незаконное задержание. Он остается под стражей и будет ждать избрания меры пресечения, которое будет рассматриваться 17 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ВАКС.

Следователь судья постановил определить время фактического задержания эксминистра энергетики 15 февраля 2026 года в 06:00.

Суд отказал стороне защиты по освобождению подозреваемого из-под стражи.

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины   Галущенко задержали   детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в Энергоатоме. Правоохранительные органы сообщили эксминистру энергетики о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В понедельник, 16 февраля, Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство о признании задержания эксминистра энергетики Германа Галущенко незаконным.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

19 ноября Верховная Рада Украины   приняла решение об увольнении   министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг операции "Мидас" .

Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой,   по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.

Автор:
Татьяна Бессараб