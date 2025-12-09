Дело Миндича: сын экс-министра Галущенко учится в Швейцарии за $200 тыс. в год — "Схемы"

Журналисты выяснили, что сын бывшего министра энергетики и юстиции и фигуранта дела о коррупции в "Энергоатоме" Германа Галущенко уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии. Стоимость обучения и проживания там достигает 200 тысяч долларов в год. В декларации такие расходы бывшее должностное лицо не отмечало.

Как пишет Delo.ua, об этомговорится в расследовании "Схем" ("Радио Свобода").

Журналисты идентифицировали 18-летнего Максима Галущенко на фото с официальных страниц колледжа за 2022-2025 годы. По их подсчетам, сейчас обучение Максима Галущенко стоит около 180 тысяч долларов. Еще более 25 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона гривен) — это расходы на медицинское страхование, экспедиции, культурные мероприятия. Колледж не оказывает финансовую помощь или стипендии.

В Швейцарии Максим Галущенко учится уже четвертый год, о чем свидетельствуют фото, опубликованные на страницах колледжа Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы. В Европу семья Германа Галущенко, который в то время был министром энергетики, перебралась после начала полномасштабного вторжения – сначала в Испанию, а уже через несколько месяцев – в Швейцарию.

Что в декларациях Галущенко

Согласно данным судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова развелись осенью 2022 года. После этого экс-министр не указывал ее в декларации, однако продолжил декларировать четырех детей среди членов семьи.

Однако в этих документах тогдашнее должностное лицо не упоминало о расходах на обучение сына в Швейцарии. Через четыре года расходы на образование в европейском колледже могли составить около $700 тыс. – почти 26 млн грн.

"Судя по имущественным декларациям Галущенко, все его доходы с приходом на госслужбу составляла чиновничья зарплата, а суммарные сбережения в разный период не превышали 380 тысяч долларов, которые из года в год существенно не уменьшались", - отмечают "Схемы".

По украинскому законодательству расходы декларанта, превышающие 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов), подлежат декларированию.

В комментарии "Схемам" адвокат Галущенко отметил, что "Герман Валерьевич не производил оплату за обучение сына в этой школе. Этими вопросами занимается бывшая жена".

В то же время, как проанализировали "Схемы", официальных доходов Ольги Богдановой вряд ли хватило на оплату обучения сына. Согласно декларации Галущенко за 2021 год (когда он в последний раз указывал ее как жену) доходы составляли: 73 тысячи гривен – это зарплата в частной компании, 1,3 миллиона гривен от предпринимательской деятельности и 80 тысяч гривен – как доход, выплаченный самозанятому лицу. Ее сбережения за тот же год – 170 тысяч долларов наличными, более 80 тысяч гривен и 6 тысяч долларов на банковских счетах.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Народные депутаты ожидали прихода в парламент Галущенко и Гринчук, чтобы заслушать объяснения относительно их работы и, в частности, фигурирования их фамилий в скандальном деле НАБУ "Мидас". Однако никто так и не пришел.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.