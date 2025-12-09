Справа Міндіча: син ексміністра Галущенка навчається у Швейцарії за $200 тис. на рік – "Схеми"

Журналісти з’ясували, що син колишнього міністра енергетики та юстиції і фігуранта справи про корупцію в "Енергоатомі" Германа Галущенка вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Вартість навчання і проживання там сягає до 200 тисяч доларів на рік. У декларації такі витрати колишній посадовець не зазначав.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у розслідуванні "Схем" ("Радіо Свобода").

Журналісти ідентифікували 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційних сторінок коледжу за 2022-2025 роки. За їхніми підрахунками, нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйона гривень) — це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Що в деклараціях Галущенка

Згідно з даними судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучилися восени 2022 року. Після цього ексміністр не вказував її у декларації, однак продовжив декларувати чотирьох дітей серед членів родини.

Проте в цих документах тодішній посадовець не згадував про витрати на навчання сина в Швейцарії. За чотири роки витрати на освіту в європейському коледжі могли сягнути близько $700 тис. – майже 26 млн грн.

"Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались", – наголошують "Схеми".

За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

У коментарі "Схемам" адвокат Галущенка зазначив, що "Герман Валерійович не здійснював оплат за навчання сина у цій школі. Цими питаннями займається колишня дружина".

Водночас як проаналізували "Схеми", офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина. Згідно з декларацією Галущенка за 2021 рік (коли він востаннє вказував її як дружину) доходи становили: 73 тисячі гривень – це зарплата у приватній компанії, 1,3 мільйона гривень від підприємницької діяльності та 80 тисяч гривень – як дохід, виплачений самозайнятій особі. Її заощадження за той же рік – 170 тисяч доларів готівкою, понад 80 тисяч гривень та 6 тисяч доларів на банківських рахунках.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Народні депутати очікували на прихід до парламенту Галущенка та Гринчук, аби заслухати пояснення щодо їхньої роботи і, зокрема, щодо фігурування їхніх прізвищ у скандальній справі НАБУ "Мідас". Однак ніхто так і не прийшов.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.