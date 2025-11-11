У Галущенка підтвердили обшук НАБУ у справі про корупцію в енергетиці: деталі

Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зазначається, що Галущенко надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Мін’юст зауважує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції.

"У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", – наголошують у відомстві.

Там додають, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Нагадаємо, до парламенту подано проєкти постанов про звільнення колишнього міністра енергетики, а нині очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Ініціатором цих документів став нардеп Ярослав Железняк. Серед причин він вказує системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки Галущенка із зрадником Андрієм Деркачем.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Також обшуки пройшли в компанії "Енергоатом" та в бізнесмена й співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Крім того, Железняк повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Нардеп розповів, що НАБУ провело обшуки у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенка.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящим" від Германа по багатьох питаннях. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях. А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача, який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був", - наголосив Железняк.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", не згадуючи Міндіча чи Галущенка.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.