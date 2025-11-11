У Галущенко подтвердили обыск НАБУ по делу о коррупции в энергетике: детали

Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики, были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что Галущенко оказывает полное содействие правоохранительным органам по обеспечению всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

Минюст отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции.

"В случае установления вины - лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что, учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, Галущенко воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий.

Напомним, в парламент представлены проекты постановлений об увольнении бывшего министра энергетики, а ныне главы Министерства юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук.

Инициатором этих документов стал нардеп Ярослав Железняк. Среди причин он указывает на системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи Галущенко с предателем Андреем Деркачем .

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10-15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Также обыски прошли в компании "Энергоатом" и у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;

бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Кроме того, Железняк сообщил, что в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который ранее был министром энергетики.

Нардеп рассказал, что НАБУ провело обыски у Игоря Миронюка, который до этого был советником министра энергетики Германа Галущенко.

"Именно Миронюка называли мои источники "смотрящим" от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее бэк-офиса) приглашали на разговоры подрядчиков разных проектов на государственных энергетических компаниях. А еще знаете какой факт? До этого господин Миронюк был помощником и очень близким лицом предателя Андрея Деркача, который, чужой подчеркнул Железняк.

В то же время НАБУ сообщило только об обысках в "Энергоатоме", не упоминая Миндича или Галущенко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.