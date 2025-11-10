В Верховную Раду поданы постановления об увольнении министров Галущенко и Гринчук после обысков НАБУ

В парламент поданы постановления об увольнении бывшего министра энергетики, а ныне главы Министерства юстиции Германа Галущенко и министерства энергетики Светланы Гринчук.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Увольнение Галущенко

Нардеп отметил, что подал в парламент постановление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, но де-факто остается министром энергетики.

Причиной Железняк указывает системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Андреем Деркачем .

Нардеп рассказал, что НАБУ провело обыски у Игоря Миронюка, который был до этого советником министра энергетики Германа Галущенко.

"Именно Миронюка называли мои источники «смотрящим» от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее бэк-офиса) приглашали на разговоры подрядчиков разных проектов на государственных энергетических компаниях. А еще знаете какой факт? До этого господин Миронюк был помощником и очень близким лицом предателя Андрея Дерка был", - подчеркнул Железняк.

Увольнение главы Минэнерго

Также нардеп подал постановление в Раду об освобождении от своего поста "де-юре" министра энергетики Светлану Гринчук.

"Она тоже представитель интересов Тимура Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы в должности Министра экологии", - подчеркнул Железняк.

Отметим, что в июле во время перестановок в Кабмине бывший министр энергетики Герман Галущенко стал министром юстиции, а Светлана Гринчук возглавила Минэнерго.

Коррупция в энергетике

10 ноября, как раньше рассказал Железняк, в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который был министром энергетики.

Также обыски проходят в компании "Энергоатом" и у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича в рамках дела о хищении государственных средств.