Верховная Рада утвердила новый состав правительства

Верховная Рада на заседании 17 июля по представлению новоназначенного премьер-министра Юлии Свириденко утвердила новый состав Кабинета министров. "За" — 253 народных депутата.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно из трансляции заседания парламента, которую ведет нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, парламентарии согласовали 13 кандидатов на должности министров, которых предложила новая глава правительства Юлия Свириденко:

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации. Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий. Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Матвей Бедный – министр молодежи и спорта. Герман Галущенко – министр юстиции. Светлана Гринчук – министр энергетики. Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов. Игорь Клименко – министр внутренних дел. Оксен Лисовой – министр образования и науки. Виктор Ляшко – министр здравоохранения. Сергей Марченко – министр финансов. Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины.

Теперь народные депутаты должны назначить нового министра обороны и министра иностранных дел. На должность главы Минобороны президент Владимир Зеленский предложил бывшего премьера Дениса Шмыгаля, а на должность главы МИД – переназначить Андрея Сибигу.

Обновлено в 15:48. Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Обновлено в 16:18. Денис Шмигаль назначен на должность министра обороны.

Консультации по кандидатуре нового министра культуры еще продолжаются. Сегодня голосования не будет.

Сегодня ранее Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны – после Юлии Тимошенко.

В первой своей речи после назначения Свириденко пообещала достичь реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.