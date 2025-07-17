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Что известно о Тарасе Качке, вошедшем в состав правительства Свириденко
Тарас Качка сегодня стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он будет работать в правительстве Юлии Свириденко.
Delo.ua собрало о нем основные сведения.
Что известно о Тарасе Качке?
Тарас Андреевич Качка — украинский юрист, общественный деятель и государственный служащий, сыгравший заметную роль в формировании торговой политики Украины. Родился в 1979 году в Кировоградской области.
Тарас Качка имеет право и управленческое образование: получил степень бакалавра права в Международном научно-техническом университете (Киев), магистра — в КНУ им. Тараса Шевченко, а также обучался в Национальном институте государственного управления в Варшаве.
В 2014–2015 годах занимал руководящие должности в Американской торговой палате в Украине — сначала как вице-президент по стратегическому развитию, а впоследствии как исполняющий обязанности президента.
Имеет опыт работы в государственном секторе — в Министерстве аграрной политики, Министерстве юстиции (как заместитель директора департамента по адаптации законодательства), а также как советник по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе.
Кроме того, Качка работал в международном бизнесе в сфере регуляторной политики, руководил "Украинским медиа-центром реформ" и участвовал в формировании налоговой политики в рамках специальной команды при Министерстве финансов.
Политическая деятельность
С сентября 2019 занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торгового представителя Украины. В этой роли он отвечал за формирование и реализацию государственной политики в сфере экономической интеграции с ЕС, внешнеэкономической политики, а также за сотрудничество Украины со Всемирной торговой организацией.
Качка сосредотачивал усилия на защите экономических интересов украинских товаропроизводителей и продвижении экспорта. Он координировал деятельность департаментов, отвечающих за торговую политику, внешнеэкономическую деятельность, торговую защиту и экономическое сотрудничество с международными организациями.
На протяжении карьеры Качка активно участвовал в разработке стратегий развития экспорта, защите экономических интересов украинских производителей, интеграции Украины в мировую экономику, а также в переговорах с ЕС и ВТО. Его деятельность также включала реформирование налоговой системы и содействие дерегуляции.
В 2023 году он публично выступал в защиту интересов украинского бизнеса при блокировании пунктов пропуска на польской границе, призывая к оперативному разрешению конфликта и возобновлению экспорта.
И не только о работе
Согласно имущественной декларации за 2024 год, Тарас Качка, занимая должность замминистра экономики Украины и торгового представителя, задекларировал официальный доход в размере 1,56 миллиона гривен, полученный в виде заработной платы. В среднем это около 130 тысяч гривен в месяц до налогообложения.
Кроме того, в 2024 году доход членов семьи Тараса Качки, в частности его жены и родителей, состоял из нескольких источников:
- Супруга, Галина Заворотня, получила 231,8 тыс. грн заработной платы в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также 6,5 тыс. грн. грн процентного дохода от ПриватБанка.
- Мать Ольга Качка задекларировала 42 тыс. грн пенсии.
- Отец, Андрей Качка, получил 138,7 тыс. грн пенсионных выплат.
- Сам Тарас Качка указал 695 грн процентного дохода также от ПриватБанка.
Таким образом, общий семейный доход, кроме основной зарплаты декларанта, состоял преимущественно из заработной платы, пенсий и банковских процентов.
Тарас Качка хранит 3 тыс. дол. наличными, а также имеет несколько счетов в банках.
Его жена Галина Заворотня держит средства на счетах в нескольких учреждениях: более 311 тыс. грн - в ПриватБанке, еще более 62 тыс. грн – на другом счете того же банка, а также 5,6 тысячи гривен – в Укрсиббанке. Все эти суммы являются личной собственностью декларантов.
Тарас Качка и его семья владеют двумя квартирами в Украине.
Первая квартира площадью 122,6 кв. м была получена в пользование в 2013 году. Право собственности на нее имеет его жена, а Тарас Качка, две дочери, сын, а также родители имеют другое право пользования этим жильем.
Вторая квартира площадью 80,1 кв. м принадлежит Тарасу Качке и его жене Галине Заворотной, а также гражданке Надежде Заворотной на правах общей долевой собственности.
Тарас Качка владеет двумя легковыми автомобилями.
- Первый автомобиль – Ford Focus 2013 года выпуска, стоимостью около 200 тыс. гривен.
- Второй – Peugeot 5008 2022 года выпуска, приблизительная стоимость которого составляет 1,65 млн гривен.
Оба транспортных средства принадлежат ему на правах собственности.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.