Что известно о Тарасе Качке, вошедшем в состав правительства Свириденко

Тарас Качка сегодня стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он будет работать в правительстве Юлии Свириденко.

Delo.ua собрало о нем основные сведения.

Что известно о Тарасе Качке?

Тарас Андреевич Качка — украинский юрист, общественный деятель и государственный служащий, сыгравший заметную роль в формировании торговой политики Украины. Родился в 1979 году в Кировоградской области.

Тарас Качка имеет право и управленческое образование: получил степень бакалавра права в Международном научно-техническом университете (Киев), магистра — в КНУ им. Тараса Шевченко, а также обучался в Национальном институте государственного управления в Варшаве.

В 2014–2015 годах занимал руководящие должности в Американской торговой палате в Украине — сначала как вице-президент по стратегическому развитию, а впоследствии как исполняющий обязанности президента.

Имеет опыт работы в государственном секторе — в Министерстве аграрной политики, Министерстве юстиции (как заместитель директора департамента по адаптации законодательства), а также как советник по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе.

Кроме того, Качка работал в международном бизнесе в сфере регуляторной политики, руководил "Украинским медиа-центром реформ" и участвовал в формировании налоговой политики в рамках специальной команды при Министерстве финансов.

Политическая деятельность

С сентября 2019 занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торгового представителя Украины. В этой роли он отвечал за формирование и реализацию государственной политики в сфере экономической интеграции с ЕС, внешнеэкономической политики, а также за сотрудничество Украины со Всемирной торговой организацией.

Качка сосредотачивал усилия на защите экономических интересов украинских товаропроизводителей и продвижении экспорта. Он координировал деятельность департаментов, отвечающих за торговую политику, внешнеэкономическую деятельность, торговую защиту и экономическое сотрудничество с международными организациями.

На протяжении карьеры Качка активно участвовал в разработке стратегий развития экспорта, защите экономических интересов украинских производителей, интеграции Украины в мировую экономику, а также в переговорах с ЕС и ВТО. Его деятельность также включала реформирование налоговой системы и содействие дерегуляции.

В 2023 году он публично выступал в защиту интересов украинского бизнеса при блокировании пунктов пропуска на польской границе, призывая к оперативному разрешению конфликта и возобновлению экспорта.

И не только о работе

Согласно имущественной декларации за 2024 год, Тарас Качка, занимая должность замминистра экономики Украины и торгового представителя, задекларировал официальный доход в размере 1,56 миллиона гривен, полученный в виде заработной платы. В среднем это около 130 тысяч гривен в месяц до налогообложения.

Кроме того, в 2024 году доход членов семьи Тараса Качки, в частности его жены и родителей, состоял из нескольких источников:

Супруга, Галина Заворотня, получила 231,8 тыс. грн заработной платы в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также 6,5 тыс. грн. грн процентного дохода от ПриватБанка.

Мать Ольга Качка задекларировала 42 тыс. грн пенсии.

Отец, Андрей Качка, получил 138,7 тыс. грн пенсионных выплат.

Сам Тарас Качка указал 695 грн процентного дохода также от ПриватБанка.

Таким образом, общий семейный доход, кроме основной зарплаты декларанта, состоял преимущественно из заработной платы, пенсий и банковских процентов.

Тарас Качка хранит 3 тыс. дол. наличными, а также имеет несколько счетов в банках.

Его жена Галина Заворотня держит средства на счетах в нескольких учреждениях: более 311 тыс. грн - в ПриватБанке, еще более 62 тыс. грн – на другом счете того же банка, а также 5,6 тысячи гривен – в Укрсиббанке. Все эти суммы являются личной собственностью декларантов.

Тарас Качка и его семья владеют двумя квартирами в Украине.

Первая квартира площадью 122,6 кв. м была получена в пользование в 2013 году. Право собственности на нее имеет его жена, а Тарас Качка, две дочери, сын, а также родители имеют другое право пользования этим жильем.

Вторая квартира площадью 80,1 кв. м принадлежит Тарасу Качке и его жене Галине Заворотной, а также гражданке Надежде Заворотной на правах общей долевой собственности.

Тарас Качка владеет двумя легковыми автомобилями.

Первый автомобиль – Ford Focus 2013 года выпуска, стоимостью около 200 тыс. гривен.

Второй – Peugeot 5008 2022 года выпуска, приблизительная стоимость которого составляет 1,65 млн гривен.

Оба транспортных средства принадлежат ему на правах собственности.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.