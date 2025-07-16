Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Совет отправил правительство Шмыгаля в отставку", - написал нардеп. 261 народный избранник проголосовал за это решение.

Во время выступления в парламенте Шмигаль поблагодарил президента и перечислил достижения своего правительства и сказал, что все в Кабмине работали без выходных и отпусков. Заявил, что передает страну дальше в стабильном состоянии.

Сейчас все министры правительства получат статус и.о., а завтра нардепы должны проголосовать назначение нового главы правительства.

Ранее Зеленский отметил, что Шмигаль будет назначен на должность министра обороны.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - сказал президент.

Вместо Шмыгаля кресло премьер-министра может занять действующее министерша экономики Юлия Свириденко. 14 июля Зеленский предложил ей возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Справка

Денис Шмигаль работал в должности премьер- министра Украины с 4 марта 2020 года. До этого, с 4 февраля по 4 марта 2020 года был вице-премьер-министром Украины, министром развития общин и территорий. Ранее, 1 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Шмыгаля главой Ивано-Франковской ОГА, которую возглавлял по 5 февраля 2020 года.

Напомним, 15 июля действующий премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке.