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До 3 100 грн на человека: кто из украинцев уже получил разовую помощь ко Дню Независимости

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Разовую выплату получили почти 1,5 млн украинцев / Depositphotos

На 25 августа Пенсионный фонд Украины полностью профинансировал разовую денежную помощь по случаю Дня Независимости для 1 млн 463 тысяч граждан. Общая сумма выплаченных средств составила 1,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

Размер финансовой поддержки колеблется от 450 до 3100 грн в зависимости от социального статуса получателя.

В частности, выплаты предусмотрены для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины и других льготных категорий.

Большинству граждан средства начислили автоматически без необходимости дополнительно обращаться в государственные органы.

В ведомстве добавили, что граждане, которые приобрели необходимый статус до 24 августа и не получили средства автоматически, имеют право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением до 1 ноября 2026 года.

Напомним, в апреле 2026 года отдельные категории граждан получили единовременную денежную доплату в размере 1 500 грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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