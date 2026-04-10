Пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги нарахують разову доплату у квітні

У квітні 2026 року окремі категорії громадян отримають одноразову грошову доплату у розмірі 1 500 грн. Виплата передбачена постановою Кабінету міністрів та нараховуватиметься автоматично для пенсіонерів і отримувачів державних соціальних допомог, які відповідають визначеним критеріям.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про виплати

Виплата надаватиметься за умови, що загальний розмір пенсії разом із усіма надбавками та підвищеннями не перевищує 25 950 грн.

Право на допомогу матимуть одержувачі страхових пенсій за віком, інвалідністю або у зв’язку з втратою годувальника. Також її отримають особи, які мають пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії (зокрема держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, науковці, військовослужбовці), за умови наявності права на пенсію за віком у солідарній системі.

Крім того, виплата передбачена для отримувачів пенсій за інвалідністю чи у зв’язку з втратою годувальника серед військовослужбовців, держслужбовців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також для осіб, які отримують соціальні пенсії.

Водночас доплату призначать незалежно від розміру пенсії особам, які брали безпосередню участь у захисті України, членам сімей загиблих (померлих або зниклих безвісти), а також учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Одноразову допомогу також отримають громадяни, які користуються державними соціальними виплатами, зокрема:

допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям;

базовою соціальною допомогою;

державною соціальною допомогою особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;

допомогою на догляд, зокрема особам, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу;

тимчасовою державною допомогою особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

допомогою на дітей (одиноким матерям, опікунам, сім’ям із тяжкохворими дітьми, багатодітним сім’ям, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть їх утримувати, дітям, позбавленим батьківського піклування);

грошовим забезпеченням батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата відбудеться у квітні 2026 року автоматично – додатково звертатися не потрібно.

Нагадаємо, у березні Кабмін запустив програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.