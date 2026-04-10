У Києві вже виплатили 8 млн грн компенсацій за пошкоджене житло

У Києві за перший квартал 2026 року 200 мешканців житла, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів і аварій на інженерних мережах, отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 8 млн грн. Виплати здійснюються в межах міської програми “Турбота. Назустріч киянам”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ виплачує компенсації після обстрілів

Йдеться про одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн на одне домогосподарство. Вона надається одному з власників або співвласників житла, яке було пошкоджене внаслідок аварій на інженерних мережах, зокрема поривів труб або затоплень.

Допомога передбачена для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року. Наразі виплати вже отримали 200 заявників, ще для 30 осіб готуються відповідні рішення про нарахування коштів упродовж найближчих двох тижнів.

Право на отримання виплати мають мешканці пошкоджених квартир за умови наявності документального підтвердження факту аварії або затоплення.

Отримані кошти можна використати на відновлювальні роботи в житлі, ліквідацію наслідків пошкоджень або придбання необхідних опалювальних приладів.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків (за наявності), довідку про пошкодження житла від організації з обслуговування житлового фонду (керуючої компанії, ОСББ або ЖБК), а також банківські реквізити для отримання виплати.

