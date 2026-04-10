Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві вже виплатили 8 млн грн компенсацій за пошкоджене житло

гривні
У столиці компенсують збитки за пошкодження інженерних мереж / Shutterstock

У Києві за перший квартал 2026 року 200 мешканців житла, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів і аварій на інженерних мережах, отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 8 млн грн. Виплати здійснюються в межах міської програми “Турбота. Назустріч киянам”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ виплачує компенсації після обстрілів

Йдеться про одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн на одне домогосподарство. Вона надається одному з власників або співвласників житла, яке було пошкоджене внаслідок аварій на інженерних мережах, зокрема поривів труб або затоплень.

Допомога передбачена для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року. Наразі виплати вже отримали 200 заявників, ще для 30 осіб готуються відповідні рішення про нарахування коштів упродовж найближчих двох тижнів.

Право на отримання виплати мають мешканці пошкоджених квартир за умови наявності документального підтвердження факту аварії або затоплення.

Отримані кошти можна використати на відновлювальні роботи в житлі, ліквідацію наслідків пошкоджень або придбання необхідних опалювальних приладів.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків (за наявності), довідку про пошкодження житла від організації з обслуговування житлового фонду (керуючої компанії, ОСББ або ЖБК), а також банківські реквізити для отримання виплати.

Нагадаємо, радниця секретаря РНБО Ольга Бабій в інтерв'ю Delo.ua розповіла чому попри досвід попередніх років країні так і не вдалося підготуватися до цього опалювального сезону, чому у 2024 році не збудували 1 ГВт розподіленої генерації, чи допоможе енергосистемі активна розбудова сонячних та вітрових електростанцій та чи можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення у цьому році.

Автор:
Ольга Опенько