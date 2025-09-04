Допомога після обстрілів та підтримка для ВПО: у Києві запрацював чат-бот "єОпора"

У Києві запустили чат-бот “єОпора”, створений Київською міською військовою адміністрацією. Сервіс допоможе тим, чиє житло пошкоджено війною, а також переселенцям, які знайшли прихисток у столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"єОпора" покликана зібрати під одним дахом усі види допомоги — від підтримки людей, які втратили житло, до тимчасового притулку, фінансової, гуманітарної, психологічної допомоги та юридичних консультацій.

Як наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, важливо, щоб в критичний момент люди могли миттєво отримати важливі контакти, покрокові алгоритми дій і швидко зорієнтуватися у складній ситуації.

Що пропонує чат-бот "єОпора":

покрокові інструкції дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ворожих атак;

контакти районних штабів, які розгортаються після обстрілів;

інформацію про державні програми, зокрема "єВідновлення", а також про підтримку від міста Києва і міжнародних фондів;

контакти організацій, що надають безоплатну правову та психологічну допомогу;

поради та довідкову інформацію для адаптації внутрішньо переміщених осіб у столиці.

У Київській міській військовій адміністрації вважають, що чат-бот буде корисним не тільки після атак. Він допоможе киянам та переселенцям краще орієнтуватися у системі підтримки та вирішувати побутові питання.

У Києві вже діє міський застосунок "Київ Цифровий", який частково надає подібні послуги. Зокрема, на його базі працює "Портал Послуг", де можна знайти соціальні програми та послуги для бізнесу.

Компенсація зруйнованого житла

Раніше у КМДА нагадували алгоритм дій стосовно подачі заявок та зазначали, що загалом держава надає до 350 тис. компенсації за пошкоджені житлові квартири та до 500 тис. грн — за пошкоджені приватні будинки. За ці кошти можна придбати будівельні матеріали або замовити ремонт.

Також можна отримати матеріальну допомогу зі столичного бюджету: 40 000 грн одноразово нададуть тим, хто потребує термінового тимчасового відселення, щомісячну допомогу по 20 000 грн (на строк до 12 місяців) — тим, хто змушений тимчасово відселитися та 10 000 грн — у межах міської програми "Турбота".

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив додаткове фінансування програми “єВідновлення” у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом “Home”.