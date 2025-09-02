Програма "єВідновлення": українці вже отримали 35 млрд грн компенсації за пошкоджене або знищене житло

Вже майже 121 тисяча українських родин отримали компенсації на суму близько 35 мільярдів гривень у межах державної програми “єВідновлення”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, понад 108 тисяч родин скористалися компенсаціями для відновлення пошкодженого житла – це ремонти квартир і будинків, які вдалося відновити.

Ще майже 22,8 тисячі сімей отримали житлові сертифікати для купівлі нових осель замість тих, що були зруйновані. Загальна сума таких сертифікатів перевищує 33 мільярдів гривень.

Кулеба нагадав, що протягом останнього року уряд значно розширив можливості програми "єВідновлення".

Так, вперше компенсації почали отримувати внутрішньо переміщені особи – уже майже 7 тисяч родин ВПО отримали виплати на загальну суму 9,4 млрд грн.

Крім того, з’явилася й нова послуга – відбудова зруйнованого житла на власній земельній ділянці. На сьогодні 632 родини вже отримали перші транші на суму 775 млн грн для відновлення власних будинків.

Також розширено механізм дистанційної технічної оцінки житла для отримання компенсації за зруйноване житло: він діє у громадах активних бойових дій та можливих бойових дій.

Вдосконалення програми

Кулеба повідомив, що провів нараду з громадами та регіонами, де обговорили вдосконалення програми "єВідновлення". Серед ключових рішень:

Збільшення кількості реєстраторів . У деяких громадах бракує працівників, які уповноважені вносити дані до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це перший і обов’язковий крок, без якого справа не рухається далі. Якщо заяви накопичуються, родини змушені чекати місяцями. Посилено цей напрям, щоб процес стартував швидше, а компенсації надходили без затримок.

. У деяких громадах бракує працівників, які уповноважені вносити дані до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це перший і обов’язковий крок, без якого справа не рухається далі. Якщо заяви накопичуються, родини змушені чекати місяцями. Посилено цей напрям, щоб процес стартував швидше, а компенсації надходили без затримок. Спрощення процедури згоди співвласників . Велика кількість людей була вимушена покинути свої домівки через безпекову ситуацію. Коли йдеться про відновлення житла, яке має кількох власників, виникають труднощі з отриманням згоди від усіх. Напрацьовуються зміни, які дозволять спростити цю процедуру, щоб родини могли швидше ухвалювати рішення і починати відновлення своїх помешкань.

. Велика кількість людей була вимушена покинути свої домівки через безпекову ситуацію. Коли йдеться про відновлення житла, яке має кількох власників, виникають труднощі з отриманням згоди від усіх. Напрацьовуються зміни, які дозволять спростити цю процедуру, щоб родини могли швидше ухвалювати рішення і починати відновлення своїх помешкань. Врегулювання компенсацій для житла, яке є об’єктами культурної спадщини . Мінкультур має пришвидшити внесення на розгляд уряду відповідне рішення, щоб мешканці мали зрозумілий і чіткий порядок отримання допомоги.

. Мінкультур має пришвидшити внесення на розгляд уряду відповідне рішення, щоб мешканці мали зрозумілий і чіткий порядок отримання допомоги. Вдосконалення дистанційного обстеження. Вже зараз закріплений офіційний механізм дистанційних обстежень із використанням дронів та супутникових знімків. Механізм працює, але потребує посилення організаційної роботи. Тому обласні та військові адміністрації мають включитися в цю роботу. Це важливо для громад, де обстеження небезпечно проводити на місці.

"Наше завдання чітке: жодна людина, яка втратила житло через російську агресію, не повинна залишитися без допомоги. Кожна заява має бути на контролі, а люди мають точно знати, коли і як надійде підтримка", - наголосив Кулеба.

Зауважимо, внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн компенсації за програмою “єВідновлення”. Спершу програма буде доступна для ВПО зі статусом учасник бойових дій (УБД).

Про програму

Програма "єВідновлення" є однією з ключових державних ініціатив, що спрямовані на підтримку постраждалих українських громадян та забезпечення їх житлом в умовах триваючої війни.

Для того, щоб придбати житло за програмою "єОселя", за наявності сертифікату "єВідновлення" потрібно:

подати заявку на участь у програмі "єОселя";

вказати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок;

обрати банк або кілька банків для подання заявки.

Кошти сертифіката бронюються на 30 днів. Однак, якщо людина не встигла оформити іпотеку, то у "Дії" можна зробити перебронювання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив додаткове фінансування програми “єВідновлення” у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом “Home”.