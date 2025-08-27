Уряд розширює програму "єВідновлення": переселенці та ветерани зможуть отримати до 2 млн грн на нове житло

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн компенсації за програмою “єВідновлення”. Спершу програма буде доступна для ВПО зі статусом учасник бойових дій (УБД).

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Держава розширює програму "єВідновлення"

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати від держави компенсацію — до 2 мільйонів гривень на людину або сім’ю.

На першому етапі програма буде доступна переселенцям зі статусом учасника бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на житловий ваучер можна буде через застосунок "Дія", а згодом — у ЦНАПах або в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після оприлюднення відповідної постанови.

Оновлено 15:18: Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що запускається новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Кожен з них зможе отримати житловий сертифікат або ваучер до 2 млн грн для купівлі нового житла чи як перший внесок за іпотекою.

На старті пріоритет віддається ветеранам та людям з інвалідністю, пов’язаною з війною. Уже зараз для перших виплат виділено 180 млн доларів від міжнародних партнерів — цього достатньо, щоб допомогти приблизно 3 700 родинам. Паралельно готуються додаткові фінансові механізми, які дозволять охопити ще більше сімей.

""єВідновлення" стало основним інструментом держави для людей, які втратили або пошкодили житло. За час її роботи компенсації отримали вже понад 120 тис. родин. Цього року плануємо ще 60 тис. виплат і сертифікатів – разом близько 180 тис. сімей отримають підтримку", - наголосив він.

Про програму

Програма "єВідновлення" є однією з ключових державних ініціатив, що спрямовані на підтримку постраждалих українських громадян та забезпечення їх житлом в умовах триваючої війни.

Для того, щоб придбати житло за програмою "єОселя", за наявності сертифікату "єВідновлення" потрібно:

подати заявку на участь у програмі "єОселя";

вказати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок;

обрати банк або кілька банків для подання заявки.

Кошти сертифіката бронюються на 30 днів. Однак, якщо людина не встигла оформити іпотеку, то у "Дії" можна зробити перебронювання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив додаткове фінансування програми “єВідновлення” у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом “Home”.