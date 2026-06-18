Проїзд у Києві по 20 гривень: профспілки погодили поетапне підвищення тарифів

Київська міська рада профспілок підтримала підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Проте замість 30 грн, які планує КМДА, профспілки пропонують розпочати з 20 грн, а запуск максимального тарифу відтермінувати на пів року.

Про це в ексклюзивному коментарі Delo.ua повідомила голова Київської міської ради профспілок Тетяна Орисенко.

За її словами, міська влада пояснює потребу у підвищенні тарифів критичним браком грошей.

"Для підтримки енергостійкості та відновлення об'єктів місту мінімально потрібно 12 мільярдів гривень. В КМДА хотіли ввести тариф 30 гривень уже з 15 липня. Ми натомість запропонували компроміс: почати з 20 гривень, а тариф 30 гривень відкласти на пів року", — розповіла Тетяна Орисенко.

Захист бюджетників та кадровий голод у транспортній сфері

За словами Тетяни Орисенко, профспілки висунули жорстку умову: за ті пів року, поки діятиме перехідний тариф у 20 грн, влада має розробити систему захисту для бюджетників — насамперед для сфери освіти, медицини, культури (бібліотекарів) та інших працівників державних і комунальних установ.

"Це може бути або спеціальна знижка, або проїзний на визначену кількість поїздок, або пряма грошова компенсація частини вартості", — підкреслила голова міськради профспілок.

Окремим пунктом у постанові прописано вимогу спрямувати не менше 20% коштів, отриманих від підвищення тарифів, на збільшення заробітних плат працівникам столичної транспортної галузі. Організація констатує катастрофічний кадровий голод через низьку оплату праці.

"На транспорті та в тому ж метрополітені просто нікому працювати. Наприклад, у колійників зараз зарплата 14 тисяч гривень. Тому наша обов'язкова вимога — спрямувати щонайменше п'яту частину нових надходжень на підвищення окладів транспортникам", — пояснила Орисенко.

Єдність була не повною: освітяни виступили проти

Втім, як розповіла керівниця організації, рішення всередині президії не було одностайним. Представники однієї з найбільших профспілок висловили категоричний протест проти будька-якого здорожчання "авансом".

"Освітяни не підтримали це рішення. Вони виступили категорично проти компромісу в 20 гривень, наполягаючи на тому, що спочатку КМДА має розробити та впровадити систему соціального захисту та компенсацій для людей, і лише після цього можна вести мову про зміну тарифів", — додала Тетяна Орисенко.

Нагадаємо, остання зміна тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці відбулася ще у липні 2018 року, коли вартість разового квитка зросла до 8 гривень. З 15 липня у Києві запропонували підвищити вартість разового проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень. При цьому мер зазначив, що навіть такий тариф у два рази нижчий за реальну собівартість, яка для метрополітену становить понад 60 гривень, а для наземного транспорту — близько 50 гривень.