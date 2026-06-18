Проезд в Киеве по 20 гривен: профсоюзы согласовали поэтапное повышение тарифов

Киевский городской совет профсоюзов поддержал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Однако вместо планируемых КГГА 30 грн профсоюзы предлагают начать с 20 грн, а запуск максимального тарифа отсрочить на полгода.

Об этом в эксклюзивном комментарии Delo.ua сообщила глава Киевского городского совета профсоюзов Татьяна Орисенко.

По ее словам, городские власти объясняют потребность в повышении тарифов критической нехваткой денег.

"Для поддержки энергостойкости и восстановления объектов городу минимально нужно 12 миллиардов гривен. В КГГА хотели ввести тариф 30 гривен уже с 15 июля. Мы предложили компромисс: начать с 20 гривен, а тариф 30 гривен отложить на пол года", — рассказала Татьяна Орисенко.

Защита бюджетников и кадровый голод в транспортной сфере

По словам Татьяны Орисенко, профсоюзы выдвинули жесткое условие: за те полгода, пока будет действовать переходный тариф в 20 грн, власти должны разработать систему защиты для бюджетников — прежде всего для сферы образования, медицины, культуры (библиотекарей) и других работников государственных и коммунальных учреждений.

"Это может быть либо специальная скидка, либо проездная на определенное количество поездок, либо прямая денежная компенсация части стоимости", - подчеркнула глава горсовета профсоюзов.

Отдельным пунктом в постановлении прописано требование направить не менее 20% средств, полученных от повышения тарифов, на увеличение зарплат работникам столичной транспортной отрасли. Организация констатирует катастрофический кадровый голод из-за низкой оплаты труда.

"На транспорте и в том же метрополитене просто некому работать. Например, у путейщиков сейчас зарплата 14 тысяч гривен. Поэтому наше обязательное требование — направить, по меньшей мере, пятую часть новых поступлений на повышение окладов транспортникам", — пояснила Орисенко.

Единство было не полным: педагоги выступили против

Впрочем, как рассказала руководительница организации, решение внутри президиума не было единодушным. Представители одного из крупнейших профсоюзов выразили категорический протест против любого удорожания " авансом".

"Педагоги не поддержали это решение. Они выступили категорически против компромисса в 20 гривен, настаивая на том, что сначала КГГА должна разработать и внедрить систему социальной защиты и компенсаций для людей, и только после этого можно говорить об изменении тарифов", — добавила Татьяна Орисенко.

Напомним, последнее изменение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы произошло еще в июле 2018 года, когда стоимость разового билета выросла до 8 гривен. С 15 июля в Киеве было предложено повысить стоимость разового проезда в коммунальном транспорте до 30 гривен. При этом мэр отметил, что даже такой тариф в два раза ниже реальной себестоимости, которая для метрополитена составляет более 60 гривен, а для наземного транспорта - около 50 гривен.