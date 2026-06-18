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Тернопольщина получила 16 тонн энергооборудования от Швеции и Исландии

мобильные генераторы
Тернопольская область получила 16 тонн энергооборудования / Минрозвития общин и территорий

В Тернопольскую область поступило более 16 тонн энергетического оборудования. Снабжение осуществлено при поддержке международных партнеров — Швеции и Исландии, которые продолжают системно помогать Украине укреплять энергетическую устойчивость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Груз содержит ресурсы для стабильной работы региональной энергосистемы, в частности генераторы и трансформаторы.

С учетом этой поставки за весь период функционирования логистических хабов Министерства энергетики Украины Тернопольская область получила более 70 тонн различного энергетического оборудования.

В регион техника из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины, а также в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики Украины.

Помощь Украине

На 8 июня в Украину поступило 3325 единиц энергетического оборудования для поддержания стабильной работы сетей. Среди полученного оборудования — генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы.

Эту технику предоставили партнеры из таких стран и организаций: ЕС, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Швеция UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Всего с марта 2022 года в Украину прибыло 2299 гуманитарных грузов. Общий вес этого оборудования превышает 29,5 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук