Латвия предоставит Украине партию генераторов стоимостью 1,2 млн евро

Латвия предоставит Украине партию генераторов стоимостью 1,2 млн евро / Depositphotos

Правительство Латвии приняло решение о передаче Украине электрогенераторов общей стоимостью 1,2 миллиона евро. Помощь направлена на укрепление энергосистемы и обеспечение стабильного питания критической инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже.

Министр уточнила, что оборудование предназначено специально для Черниговской области.

Поддержка энергетической устойчивости региона

Черниговщина регулярно страдает от российских атак, что приводит к разрушениям объектов гражданской инфраструктуры. Передача латвийских генераторов позволит:

  • Обеспечить автономное питание: оборудование будет поддерживать работу больниц, школ и объектов водоснабжения при отключении.
  • Повысить устойчивость: локальное поколение уменьшит зависимость общин от поврежденных магистральных сетей.
  • Ускорить восстановление: энергетическое усиление критически важно для стабилизации жизни в деоккупированных и прифронтовых общинах области.

Латвия остается одним из ключевых партнеров Украины, оказывая последовательно как военную, так и гуманитарную помощь для преодоления последствий агрессии.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных и когенерационных установках, которые помогают поддерживать жизнедеятельность городов в критических условиях.

Автор:
Максим Кольц