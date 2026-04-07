Украина получила новые генераторы, трансформаторы и котельные от партнеров

В Украину поступило более 2250 единиц энергетического оборудования

С начала 2026 г. Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках и другом критически важном оборудовании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Помощь оказали партнеры из стран Европейского Союза, а также Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Австрии, Эстонии, Франции, Японии, Молдовы, Азербайджана, Норвегии, Швеции, Италии, Бельгии, Чехии, Дании, Польши, Кипра, Швейцарии, Нидерландов, а также международные.

В профильном министерстве отметили, что ожидается дальнейшее поступление еще более 2189 генераторов, 136 трансформаторов и 189 единиц другого оборудования, в частности, котлов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок.

В то же время, с начала года из составов энергетических хабов в регионы уже отправлено более 249 гуманитарных грузов общим весом более 2178 тонн. Среди них более 1350 генераторов и десятки единиц теплогенерирующего оборудования.

Всего с марта 2022 года при координации Министерство энергетики Украины в Украину поступило более 27 тысяч тонн энергетического оборудования, большинство которых уже распределено между регионами.

В министерстве подчеркивают, что международная энергетическая поддержка остается критически важной для устойчивой работы энергосистемы в условиях военных рисков.

заметим, в течение января-февраля 2026 года в Украину поступило более 1963 единиц энергетического оборудования для поддержки критической инфраструктуры. Помощь предоставили более 20 стран ЕС и мира, обеспечив поставки генераторов, трансформаторов и блочно-модульных котельных.

Автор:
Татьяна Гойденко