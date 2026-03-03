Запланована подія 2

Генераторы и модульные котельные: Украина получила около 2000 единиц энергетического оборудования

генератор
Украина получила около 2000 единиц энергетического оборудования / Depositphotos

В январе-феврале 2026 года в Украину поступило более 1963 единиц энергетического оборудования для поддержки критической инфраструктуры. Помощь предоставили более 20 стран ЕС и мира, обеспечив поставки генераторов, трансформаторов и блочно-модульных котельных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Помощь оказали партнеры из ЕС, Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Австрии, Эстонии, Франции, Японии, Молдовы, Азербайджана, Норвегии, Швеции, Италии, Бельгии, Чехии, Дании, Польши, Кипра, Швейцарии, UNICEF/WASH.

За последние два месяца со складов хабов Минэнерго отправили более 1 691 тонну гуманитарной помощи для поддержки больниц, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры и других учреждений. В частности, в регионы отгружено 1135 генераторов и 126 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров 27 307 тонн гуманитарной помощи. Из них более 25 307 тонн уже распределены между регионами.

Подтверждено поступление еще более 2 000 генераторов, 127 трансформаторов и около 200 единиц другого оборудования (котлов и систем накопления энергии). Минэнерго совместно с Минразвития продолжают координировать логистику между хабами и энергетическими компаниями в областях.

Напомним, Украина и Австрия обсудили передачу компонентов из двух выведенных из эксплуатации австрийских электростанций в Вене и Верхней Австрии для нужд украинской энергетики. Пока украинские специалисты оценивают техническую совместимость и логистику.

Автор:
Татьяна Ковальчук