Австрия передаст Украине для нужд энергетики оборудование с недействующих электростанций Вены

Украина и Австрия обсудили передачу компонентов двух выведенных из эксплуатации австрийских электростанций в Вене и Верхней Австрии для нужд украинской энергетики. Пока украинские специалисты оценивают техническую совместимость и логистику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Наши специалисты уже осматривают их, определяют перечень технически совместимого оборудования и логистику доставки. Австрия также готова передать Украине 9 мощных трансформаторов от земли Зальцбург, а также газовое оборудование для "Укртрансгаза" от компании RAG", - заявил глава МИД Андрей Сибига .

По словам украинского дипломата, Австрия также готова передать Украине девять мощных трансформаторов от земли Зальцбург, а также газовое оборудование "Укртрансгаза" от компании RAG .

Сибига также особо отметил многочисленные общественные инициативы по энергетической помощи Украине, которые демонстрируют неравнодушие австрийского общества.

Украина для преодоления последствий российского зимнего террора получила от Австрии 3,5 млн евро помощи через разные международные механизмы. Вена также финансирует проекты на сумму 14,1 миллионов евро в сфере гуманитарного разминирования.

Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины правительство продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. В конце января страна получила шесть грузов общим весом более 50 тонн.