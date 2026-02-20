Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Австрия передаст Украине для нужд энергетики оборудование с недействующих электростанций Вены

Андрей Сибига, Беата Майнль-Райзингер
Андрей Сибига и Беата Майнль-Райзингер / Министерство иностранных дел Украины

Украина и Австрия обсудили передачу компонентов двух выведенных из эксплуатации австрийских электростанций в Вене и Верхней Австрии для нужд украинской энергетики. Пока украинские специалисты оценивают техническую совместимость и логистику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Наши специалисты уже осматривают их, определяют перечень технически совместимого оборудования и логистику доставки. Австрия также готова передать Украине 9 мощных трансформаторов от земли Зальцбург, а также газовое оборудование для "Укртрансгаза" от компании RAG", - заявил глава МИД Андрей Сибига .

По словам украинского дипломата, Австрия также готова передать Украине девять мощных трансформаторов от земли Зальцбург, а также газовое оборудование "Укртрансгаза" от компании RAG .

Сибига также особо отметил многочисленные общественные инициативы по энергетической помощи Украине, которые демонстрируют неравнодушие австрийского общества.

Украина для преодоления последствий российского зимнего террора получила от Австрии 3,5 млн евро помощи через разные международные механизмы. Вена также финансирует проекты на сумму 14,1 миллионов евро в сфере гуманитарного разминирования.

Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины правительство продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. В конце января страна получила шесть грузов общим весом более 50 тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук