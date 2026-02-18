Запланована подія 2

ПРООН выделяет Украине более $230 млн на срочное энергетическое оборудование

ПРООН выделяет Украине более $230 млн.
ПРООН выделяет Украине более $230 млн.

Программа развития ООН (ПРООН) приняла решение о закупке и установке дополнительного энергетического оборудования для Украины на сумму более 230 млн. долларов. Это поможет восстановить критически важные энергетические объекты в десятках городов после масштабных обстрелов России в начале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника.

Предусмотрены поставки и установка мощных когенерационных установок, газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другой критически важной оснастки для Киева, Одессы, Запорожья, Николаева, Харькова, Чернигова, Кременчуга, Львова, Луцка, Шостки и других городов.

Среди крупнейших проектов:

  • Газотурбинная установка 54 МВт на Кременчугской ТЭЦ (24 млн долл.)
  • Когенерационные установки для Киева на 25 МВт (20 млн долл.)
  • Одесса – 40 МВт (20 млн долл.)
  • Запорожье – 16,2 МВт и 20 МВт (8 млн долл.)
  • Николаев – 9,8 МВт (5,5 млн долл.)

По состоянию на начало 2026 года ПРООН уже закупила энергетическое оборудование общей мощностью 572,3 МВт, что помогло восстановить свет, тепло и водоснабжение для более 6,6 млн украинцев. Это включает в себя работу больниц, школ и муниципальных водоканалов.

Заметим, из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистеме Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.

Автор:
Татьяна Гойденко