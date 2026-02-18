Еенергосистемі України найближчим часом знадобиться 9,5 ГВт нової генерації

Через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

"Орієнтовно – 9 з половиною ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому. Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію", - розповів він.

За словами Зайченка, кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки.

"Завдання держави зараз – створити умови для залучення інвестицій у створення цих електростанцій. Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 мільярдів євро", – додав очільник "Укренерго".

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу він назвав довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом спецaукціонам, проведеним у 2004–2025 роках, в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, що допомагає проходити періоди пікових навантажень.

Зайченко наголосив, що ефективне планування потужностей та баланс між "зеленою", газовою та біопаливною генерацією дозволить не тільки задовольнити попит, а й забезпечити стійкість енергосистеми у складних умовах.

Зауважимо, Україна збільшує кількість газотурбінних та газопоршневих установок для забезпечення критичної інфраструктури автономним живленням. Наразі лідером за встановленою потужністю є Київська область (145 МВт).