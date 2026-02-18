Ээнергосистеме Украины в ближайшее время понадобится 9,5 ГВт нового поколения

Из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистеме Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

"Ориентировочно - 9 с половиной ГВт нового поколения энергосистеме Украины потребуется в ближайшем будущем. Речь идет о высокоманевренной газовой генерации, тепловых электростанциях на биотопливе, установках хранения энергии и "зеленой" генерации", - рассказал он.

По словам Зайченко, каждому региону нужен отдельный "микс" в зависимости от географических условий и возможностей передачи электроэнергии от атомных электростанций. Где-то больше солнца и ветра, где-то лучше сделать ставку на газопоршневые и газотурбинные установки.

"Задача государства сейчас – создать условия для привлечения инвестиций в создание этих электростанций. Ориентировочная стоимость такого строительства – более 8 миллиардов евро", – добавил глава "Укрэнерго".

В качестве примера эффективного сотрудничества государства и бизнеса он назвал долгосрочные специальные аукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря четырём спецаукционам, проведенным в 2004–2025 годах, в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВт совершенно нового высокоманевренного поколения, что помогает проходить периоды пиковых нагрузок.

Зайченко подчеркнул, что эффективное планирование мощностей и баланс между "зеленой", газовой и биотопливной генерацией позволит не только удовлетворить спрос, но и обеспечить устойчивость энергосистемы в сложных условиях.

Отметим, что Украина увеличивает количество газотурбинных и газопоршневых установок для обеспечения критической инфраструктуры автономным питанием. В настоящее время лидером по установленной мощности Киевская область (145 МВт).