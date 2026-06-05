Мировые запасы нефти упали до критического минимума: эксперты предупреждают о скачке цен

Мировые запасы нефти упали до опасно низкого уровня. Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что в ближайшие недели может произойти новый ценовой шок, способный дестабилизировать финансовые рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Старший вице-президент Exxon Mobil Нил Чепмен отмечает, что в случае дальнейшего сокращения резервов цена нефти бренда Brent может стремительно вырасти до 150 или 160 долларов за баррель.

Переломный момент на рынке может наступить уже в конце июня, когда сезонный летний спрос достигнет своего пика.

Рекордное падение резервов США

В течение четырех месяцев войны с Ираном цены на нефть отчасти сдерживались за счет высвобождения стратегических резервов. Фьючерсы торговались ниже 100 долларов за баррель, несмотря на закрытие пролива.

Однако запасы сырой нефти в США падают восемь недель подряд. Они упали до самого низкого показателя с февраля 2024 года. Белый дом высвобождает значительные объемы нефти в рамках координированных усилий Международного энергетического агентства.

Ситуацию временно смягчило также падение китайского морского импорта сырья до десятилетнего минимума. Однако нефтетрейдеры отмечают, что риск второго ценового шока из-за исчерпания защитных буферов вполне реален.

Экономические последствия для глобального рынка

Аналитики JPMorgan прогнозируют быстрый рост цен во второй половине июня, если пропускная способность Ормузского пролива не нормализуется.

Эксперты считают этот логистический маршрут постоянным геополитическим узким пунктом, из-за чего возврат к довоенным ценам ниже 70 долларов выглядит маловероятным. Влияние кризиса будет неравномерным.

Европа и Азия остаются наиболее уязвимыми к энергетической инфляции. Для США, являющихся чистым экспортером, более дорогая нефть станет скромным встречным ветром.

По оценкам Vanguard, если цена нефти удержится на уровне 120 долларов за год, рост американской экономики замедлится на 0,4 процентного пункта. Воздействие на домохозяйства будет зависеть от продолжительности высоких цен, которые будут постепенно исчерпывать финансовые буферы потребителей.

Напомним, что Саудовская Аравия в июле, вероятно, снизит официальные цены продажи (OSP) на сырую нефть для азиатских потребителей второй месяц подряд. Главной причиной такого шага стало заметное снижение спотовых премий из-за вялого спроса, который нивелировал даже фактор перебоев с поставкой топлива, вызванных геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.