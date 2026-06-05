Война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению запасов нефти в США

Запасы нефти в ключевом американском хабе Кушинг (штат Оклахома) сократились до 22,4 млн баррелей – самого низкого уровня за последние годы. Причиной стало активное использование резервов нефтеперерабатывающими заводами и рост экспорта на фоне дефицита сырья, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Мировой дефицит нефти сократил запасы США

Запасы нефти в ключевом американском нефтяном хабе Кушинг (штат Оклахома) продолжают быстро сокращаться на фоне высокого спроса на мировом рынке и активного экспорта сырья. По состоянию на 29 мая объем запасов в хранилищах Кушинга составил 22,4 млн баррелей, что почти на 4 млн баррелей меньше по сравнению с концом февраля.

Кушинг, считающийся одним из крупнейших центров хранения нефти в мире и важным узлом трубопроводной инфраструктуры США, испытывает значительный отток запасов из-за повышенного спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов в разных странах. Дефицит на мировом рынке в значительной степени связывают с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

По данным аналитической компании AlphaBBL, отслеживающей объемы запасов с помощью спутниковых снимков, дронов и авиации, только за период с 29 мая по 2 июня резервы в Кушинге уменьшились еще на 500 тыс. баррелей.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее падение запасов ниже отметки в 20 млн. баррелей может создать операционные трудности для функционирования хаба. По словам глобального руководителя направления сырой нефти компании Energy Aspects Джереми Ирвина, таких низких показателей не наблюдалось с момента отмены в США ограничений на экспорт нефти в 2015 году.

В то же время рабочая емкость хранилищ Кушинга составляет около 78,4 млн баррелей, что свидетельствует о значительном сокращении доступных запасов.

В целом, коммерческие запасы сырой нефти в США за последние шесть недель непрерывно снижались. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке их объем сократился примерно на 63,9 млн баррелей, или на 7,5% из-за уменьшения как коммерческих резервов, так и запасов Стратегического нефтяного резерва США.

Несмотря на то, что влияние Кушинга на глобальное ценообразование за последние десятилетия несколько снизилось из-за развития нефтедобычи в других регионах США, хаб остается стратегически важным логистическим центром. Через него проходят потоки нефти из основных сланцевых месторождений США и Канады, а также поставки в нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы на побережье Мексиканского залива.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.