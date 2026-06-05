Війна на Близькому Сході призвела до різкого скорочення запасів нафти в США

Запаси нафти у ключовому американському хабі Кушинг (штат Оклахома) скоротилися до 22,4 млн барелів - найнижчого рівня за останні роки. Причиною стало активне використання резервів нафтопереробними заводами та зростання експорту на тлі дефіциту сировини, спричиненого загостренням ситуації на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Світовий дефіцит нафти скоротив запаси США

Запаси нафти у ключовому американському нафтовому хабі Кушинг (штат Оклахома) продовжують стрімко скорочуватися на тлі високого попиту на світовому ринку та активного експорту сировини. Станом на 29 травня обсяг запасів у сховищах Кушинга становив 22,4 млн барелів, що майже на 4 млн барелів менше порівняно з кінцем лютого.

Кушинг, який вважається одним із найбільших центрів зберігання нафти у світі та важливим вузлом трубопровідної інфраструктури США, відчуває значний відтік запасів через підвищений попит з боку нафтопереробних заводів у різних країнах. Дефіцит на світовому ринку значною мірою пов'язують із напруженою ситуацією на Близькому Сході та обмеженнями судноплавства через Ормузьку протоку.

За даними аналітичної компанії AlphaBBL, яка відстежує обсяги запасів за допомогою супутникових знімків, дронів і авіації, лише за період з 29 травня по 2 червня резерви в Кушингу зменшилися ще на 500 тис. барелів.

Експерти попереджають, що подальше падіння запасів нижче позначки у 20 млн барелів може створити операційні труднощі для функціонування хабу. За словами глобального керівника напрямку сирої нафти компанії Energy Aspects Джеремі Ірвіна, таких низьких показників не спостерігалося з часу скасування у США обмежень на експорт нафти у 2015 році.

Водночас робоча місткість сховищ Кушинга становить близько 78,4 млн барелів, що свідчить про значне скорочення доступних запасів.

Загалом комерційні запаси сирої нафти у США за останні шість тижнів безперервно знижувалися. Від початку загострення конфлікту на Близькому Сході їх обсяг скоротився приблизно на 63,9 млн барелів, або на 7,5%, через зменшення як комерційних резервів, так і запасів Стратегічного нафтового резерву США.

Попри те, що вплив Кушинга на глобальне ціноутворення за останні десятиліття дещо знизився через розвиток нафтовидобутку в інших регіонах США, хаб залишається стратегічно важливим логістичним центром. Через нього проходять потоки нафти з основних сланцевих родовищ США та Канади, а також постачання до нафтопереробних заводів і експортних терміналів на узбережжі Мексиканської затоки

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни.