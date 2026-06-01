Нафта обвалилася через угоду США та Ірану: якими будуть ціни на АЗС в Україні у червні

Ціни на українських АЗС готуються до суттєвого перерахунку: вже у червні бензин та дизельне пальне можуть подешевшати в межах 5 гривень за літр. Головним рушієм змін став несподіваний геополітичний прорив на Близькому Сході — новини про перемир'я між США та Іраном миттєво обвалили світові ціни на нафту, що запустило хвилю падіння вартості нафтопродуктів в Україні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту обвалилися на тлі новин про 60-денне перемир'я між США та Іраном. Меморандум, зокрема, передбачає гарантії безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку. Іран також має прибрати всі морські міни з акваторії протягом 30 днів. У відповідь США поступово знімуть морську блокаду та можуть надати частину санкційних послаблень, що дозволить Ірану вільніше експортувати нафту.

Станом на вечір п'ятниці, 29 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на серпень подешевшали на $1,58 за барель, або на 1,7% — до $91,12 за барель. Липневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $1,54, або на 1,73% — до $87,36 за барель.

Втім, президент США Дональд Трамп поки не поставив свій підпис під угодою, а іранські державні ЗМІ наголошують на продовженні узгодження деталей. Наразі трафік через Ормузьку протоку, яка забезпечує п'яту частину світових поставок нафти та зрідженого газу, становить лише незначну частину від довоєнного рівня.

Ціни на дизель та бензин продовжать знижуватися на тлі здешевшання нафти

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", в останній тиждень травня гуртовий ринок дизпалива демонстрував виражений низхідний тренд. Середня ціна дизельного пального в Україні станом на вечір п'ятниці, 29 травня, порівняно з 22 травня знизилась на 4,61 грн/л — до 72,18 грн/л, а порівняно з 27 травня — на 1,55 грн/л.

На зовнішніх ринках 29 травня від початку торгів ф’ючерси на ICE Gasoil у Лондоні знизилися на $2,40/т — до $1026,40/т (станом на 16:41 за Києвом). На валютному ринку істотних змін не спостерігалося: офіційний курс долара США залишився на рівні 44,27 грн/$, тоді як євро, за даними НБУ, знизився на 0,08 грн — до 51,44 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акзиси на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшав. Станом на 29 травня порівняно з 22 травня середня гуртова ціна А-95 знизилась на 1,44 грн/л — до 71,31 грн/л, а порівняно з 27 травня зниження склало 60 коп./л.

Бензинові котирування в ЄС демонструють різноспрямовану динаміку. На північно-західному базисі Eurobob (FOB NWE) та 95 CIF NWE 26 травня котирування збільшилися на $14/т — до $995/т та $1058/т відповідно. Південний індикатор FOB Med знизився на $1/т — до $1012/т.

На АЗС дизпальне дешевшає, тоді як ціни на бензин залишаються відносно стабільними з невеликим зростанням. Станом на 29 травня порівняно з 27 травня середня ціна бензину А-95 зросла на 44 коп./л — до 75,89 грн/л, а дизпаливо на АЗС здешевшало на 1,28 грн/л — до 85,63 грн/л. Основні зміни зафіксовано у великих мережах із синхронним здешевленням дизпального. У мережах Ukrnafta, WOG, ОККО, UPG та KLO дизель подешевшав на 1,00 грн/л. Корекції відбулися також у мережах Parallel, Motto та "Укр-Петроль" — на 1,50 грн/л, тоді як в "Олас" дизельне пальне подешевшао на 2,00 грн/л — до 84,80 грн/л.

На цьому тижні пальне в Україні продовжить дешевшати на АЗС, каже засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. За його словами, протягом цього тижня дизель та бензин можуть додатково здешевшати на 1 грн/л, а загалом у червні є потенціал до зниження ціни в межах 5 грн/л.

За словами бізнесмена, основним драйвером є зниження ціни на нафту через новини про перемир'я між Іраном та США. Втім, Льоушкін зауважує, що це перемир'я поки що є нестійким, а світові запаси нафти продовжують виснажуватися, і через це у серпні цього року на ринку може виникнути додаткова турбулентність.

Газ на АЗС продовжує дешевшати, наздоганяючи попереднє падіння в гурті

За даними "Нафторинку", станом на 29 травня порівняно з 27 травня середня гуртова ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 207 грн/т — до 74 599 грн/т.

Водночас ціна пропан-бутану самовивозом зменшилася на 464 грн/т, досягнувши 72 390 грн/т. Динаміка здешевлення з доставкою була зумовлена зниженням прайсу компанією "Полтава Газтрейд" у західних областях на 500–2 000 грн/т — до 70 900–74 400 грн/т.

На ринку самовивозу переважала низхідна динаміка: компанії "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна" та "ТД ДМС Трейд" знизили ціни на 200–1 000 грн/т у західних та центральних регіонах, торгуючи в межах 71 000–74 000 грн/т.

На АЗС ринок скрапленого газу демонструє помірну низхідну динаміку. У національному сегменті зміни залишаються мінімальними, тоді як у регіональних мережах зафіксовано найбільше зниження — до 2,50 грн/л, зокрема в Euro-Nafta, Grand Petrol та "Юг-2000". Станом на 29 травня порівняно з 22 травня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 90 коп./л — до 46,18 грн/л.

За прогнозом засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні гуртові ціни залишатимуться стабільними, тоді як на АЗС ціна знижуватиметься, наздоганяючи попереднє здешевшання газу в гурті. Загалом у роздрібному сегменті залишається потенціал до зниження ще на 2 грн/л. У червні ж Шубан очікує стабільності цін у гуртовому та роздрібному сегментах.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 88,90 47,90 WOG 79,90 88,90 47,90 Socar 79,90 88,90 47,90 Motto 74,99 84,49 44,79 БРСМ-Нафта 73,99 80,99 44,49 UPG 75,40 83,90 44,90 UKRNAFTA 74,90 85,90 45,90

Дані: застосунки мереж АЗС.