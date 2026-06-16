Міноборони кодифікувало 1000 зразків озброєння з початку року

З початку року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 1000 зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість із них - 892 зразки є продукцією українського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Україна нарощує арсенал

Торік за аналогічний період Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 659 зразків озброєння та військової техніки. У 2026 році цей показник зріс більш ніж на 50%, що свідчить про суттєве розширення номенклатури сучасного озброєння у Силах оборони.

Одним із ключових пріоритетів оборонної стратегії України залишається досягнення технологічної переваги над противником. Саме тому серед кодифікованих зразків переважають сучасні системи, адаптовані до умов війни високої інтенсивності.

Які види озброєння кодифікували

Оборонне відомство кодифікувало, зокрема:

понад 300 нових БпАК;

188 боєприпасів;

128 засобів зв’язку;

понад 60 зразків РЕБ/РЕР;

50 нових НРК;

майже 50 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів тощо.

Усі зазначені зразки пройшли випробування в складних умовах та підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики. Більшість із них уже використовується підрозділами Сил оборони України.

Української зброї стало більше

Із 1000 кодифікованих зразків озброєння та військової техніки 892 - українського виробництва. Це майже 90% і свідчить про подальше зростання спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Для порівняння, частка українських зразків серед кодифікованих торік становила 69,6%, а позаторік - 74,6%.

Українські виробники зосереджуються на створенні високотехнологічних рішень, які відповідають вимогам сучасної війни.

Кодифіковано не лише летальне озброєння

Окрім бойових систем, з початку 2026 року Міністерство оборони також кодифікувало:

68 автомобілів різного типу та призначення;

34 зразки техніки тилового забезпечення;

16 інженерних засобів;

9 засобів технічного обслуговування озброєння та техніки.

Крім того, арсенал Сил оборони поповнили нові зразки стрілецького озброєння, надводні засоби, оптичні системи, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), макети, програмне забезпечення та інші розробки.

Посилення ОПК України

У травні 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 10,84 млрд грн на посилення обороноздатності держави.

З цієї суми:

9,05 млрд грн спрямовано на закупівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки;

1,79 млрд грн — на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, зокрема впровадження нових технологій, розширення виробничих потужностей та розвиток галузі.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.