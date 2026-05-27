Міноборони виділило 5 млрд грн на удари по тилу РФ

Міністерство оборони України спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Програма ударів по тилу ворога

Головна мета програми - посилити тиск на російську армію та ускладнити їй проведення активних штурмових дій.

У Міноборони зазначають, що останніми місяцями Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті, а втрати російських військ під час наступів суттєво зросли. Якщо у жовтні росіяни втрачали 67 військових на кожен квадратний кілометр просування, то у квітні цей показник зріс до 179. Загалом армія РФ щомісяця втрачає понад 35 тисяч убитими та важко пораненими.

За даними відомства, за останній період Україні вдалося вчетверо збільшити обсяги знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання. У Міноборони наголошують, що зростання ударів по тилу безпосередньо впливає на зменшення кількості російських штурмів на лінії бойового зіткнення.

Одним із ключових чинників цього називають масштабування middle strike-спроможностей, а також технологічну перевагу України після відключення Starlink для російських сил.

У межах першого етапу програми Міноборони разом із Генеральним штабом уже виділили додаткові 5 млрд грн на закупівлю сучасних засобів middle strike для найефективніших бригад і підрозділів. Розподіл коштів відбуватиметься через систему "єБали" - фінансування отримуватимуть команди, які демонструють найкращі результати зі знищення цілей у тилу противника. Частина підрозділів уже отримала фінансування та розпочала закупівлі.

Паралельно держава запускає централізовані тендери на великі партії таких засобів ураження. У Міноборони підкреслюють, що відкриті конкурси мають забезпечити швидке масштабування виробництва, конкуренцію між виробниками та прозоре використання бюджетних коштів.

Очікується, що вже влітку результати нових закупівель будуть помітні на фронті, а російські війська втратять відчуття безпеки навіть у глибокому тилу.

