Підвищення виплат військовим ЗСУ профінансують із бюджету Міноборони - уряд

Підвищення виплат військовослужбовцям Збройних сил України профінансують за рахунок перерозподілу коштів у межах бюджету Міністерства оборони.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на заяву заступника міністра оборони Мстислава Баніка.

Що відомо про нову систему виплат у ЗСУ

Водночас він не уточнив загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації підвищених виплат військовим.

Відповідаючи на запитання щодо врахування цих витрат у нещодавніх змінах до державного бюджету, ухвалених Верховною Радою 10 червня, посадовець зазначив, що бюджетні розрахунки не можуть включати рішення, які ще не були остаточно затверджені.

За його словами, спочатку мають бути ухвалені відповідні плани та програми, і лише після цього формується бюджетне забезпечення.

Про підвищення виплат

В першу чергу підвищені виплати отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання з підвищеним рівнем ризику. Йдеться про особовий склад на передовій, де середній рівень грошового забезпечення може сягати близько 300 тисяч гривень.

Зокрема, передбачені такі доплати:

за виконання ударно-пошукових дій - 20 тисяч гривень на день;

перебування на позиціях - 10 тисяч гривень на день;

за участь у штурмових операціях із просуванням - 40 тисяч гривень на день.

Також базове грошове забезпечення військових у тилу збільшено з 20 до 30 тисяч гривень завдяки додатковій надбавці у 10 тисяч гривень.

Окремо визначені підвищені виплати для інших категорій військових: