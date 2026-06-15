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Повышение выплат военным ВСУ профинансируют из бюджета Минобороны – правительство

гривны
Минобороны объяснило, откуда берутся деньги на новые выплаты ВСУ / НБУ

Повышение выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины будет профинансировано за счет перераспределения средств в рамках бюджета Министерства обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Мстислава Баника.

Что известно о новой системе выплат в ВСУ

В то же время, он не уточнил общий объем финансирования, необходимого для реализации повышенных выплат военным.

Отвечая на вопрос по учету этих расходов в недавних изменениях в государственный бюджет, принятые Верховной Радой 10 июня, чиновник отметил, что бюджетные расчеты не могут включать решения, которые еще не были окончательно утверждены.

По его словам, сначала должны быть приняты соответствующие планы и программы и только после этого формируется бюджетное обеспечение.

О повышении выплат

В первую очередь повышенные выплаты будут получать военнослужащие, выполняющие задачи с повышенным уровнем риска. Речь идет об личном составе на передовой, где средний уровень денежного довольствия может достигать около 300 тысяч гривен.

В частности, предусмотрены следующие доплаты:

  • за выполнение ударно-розыскных действий – 20 тысяч гривен в день;
  • пребывание на позициях – 10 тысяч гривен в день;
  • за участие в штурмовых операциях с продвижением – 40 тысяч гривен в день.

Также базовое денежное довольствие военных в тылу увеличено с 20 до 30 тысяч гривен благодаря дополнительной надбавке в 10 тысяч гривен.

Отдельно определены повышенные выплаты для других категорий военных:

  • 50 тысяч гривен будут получать логисты, делопроизводители и механики в прифронтовых районах;
  • 70 тысяч гривен – военнослужащие командных пунктов в зонах боевых действий;
  • 120 тысяч гривен – пилоты БпЛА, операторы наземных роботизированных комплексов и артиллеристы, находящиеся на боевых позициях.
Автор:
Ольга Опенько