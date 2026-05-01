Від 30 до 400 тис. грн: Зеленський анонсував нові виплати військовим у тилу і у піхоті

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення грошового забезпечення військових у межах реформи армії: мінімальні виплати для тилових посад становитимуть не менше 30 тис. грн на місяць, а для бойових підрозділів - у рази більше.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова держави.

Нові зарплати для військових

В Україні розпочинається реформа Сил оборони. У квітні були погоджені ключові напрями змін між військовим командуванням і урядом. У травні заплановано узгодження всіх фінальних деталей. Старт реформи очікується у червні, тоді ж мають з’явитися перші практичні результати, насамперед у сфері грошового забезпечення військовослужбовців.

Заплановано суттєве зростання виплат із урахуванням принципу справедливості:

базовий рівень для тилових посад — не менше 30 000 грн на місяць.

на місяць. для військових, які виконують бойові завдання — у кілька разів більше.

для командирів, бойових сержантів та офіцерів — підвищений рівень виплат залежно від досвіду та ефективності.

Також враховуватимуть:

участь у бойових завданнях на першій лінії;

реальний бойовий та управлінський досвід;

результативність служби.

Особливу увагу приділять піхотинцям, які утримують лінію фронту.

Для них планується впровадження спеціальних контрактів із виплатами:

від 250 000 до 400 000 грн (залежно від рівня та виконаних бойових завдань)

Передбачаються зміни у підходах до формування підрозділів та управління особовим складом:

посилення контрактної системи в Силах оборони;

запровадження чітких термінів служби;

поступове поетапне звільнення мобілізованих, починаючи вже з цього року;

перехід до нової моделі служби на основі визначених часових критеріїв.

Військовому командуванню та міністру оборони доручено провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції.

До кінця наступного тижня очікується доповідь щодо:

графіка підвищення виплат (з червня).

запуску оновленої системи контрактів.

На початку березня Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Тепер військовозобов’язані, що мають трьох і більше дітей до 18 років, можуть отримати відстрочку автоматично, незалежно від того, народжені діти в одному шлюбі, в різних шлюбах чи поза шлюбом.