Від 30 до 400 тис. грн: Зеленський анонсував нові виплати військовим у тилу і у піхоті
Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення грошового забезпечення військових у межах реформи армії: мінімальні виплати для тилових посад становитимуть не менше 30 тис. грн на місяць, а для бойових підрозділів - у рази більше.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова держави.
Нові зарплати для військових
В Україні розпочинається реформа Сил оборони. У квітні були погоджені ключові напрями змін між військовим командуванням і урядом. У травні заплановано узгодження всіх фінальних деталей. Старт реформи очікується у червні, тоді ж мають з’явитися перші практичні результати, насамперед у сфері грошового забезпечення військовослужбовців.
Заплановано суттєве зростання виплат із урахуванням принципу справедливості:
- базовий рівень для тилових посад — не менше 30 000 грн на місяць.
- для військових, які виконують бойові завдання — у кілька разів більше.
- для командирів, бойових сержантів та офіцерів — підвищений рівень виплат залежно від досвіду та ефективності.
Також враховуватимуть:
- участь у бойових завданнях на першій лінії;
- реальний бойовий та управлінський досвід;
- результативність служби.
Особливу увагу приділять піхотинцям, які утримують лінію фронту.
Для них планується впровадження спеціальних контрактів із виплатами:
- від 250 000 до 400 000 грн (залежно від рівня та виконаних бойових завдань)
Передбачаються зміни у підходах до формування підрозділів та управління особовим складом:
- посилення контрактної системи в Силах оборони;
- запровадження чітких термінів служби;
- поступове поетапне звільнення мобілізованих, починаючи вже з цього року;
- перехід до нової моделі служби на основі визначених часових критеріїв.
Військовому командуванню та міністру оборони доручено провести консультації з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції.
До кінця наступного тижня очікується доповідь щодо:
- графіка підвищення виплат (з червня).
- запуску оновленої системи контрактів.
На початку березня Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Тепер військовозобов’язані, що мають трьох і більше дітей до 18 років, можуть отримати відстрочку автоматично, незалежно від того, народжені діти в одному шлюбі, в різних шлюбах чи поза шлюбом.