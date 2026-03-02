Запланована подія 2

У "Резерв+" запустили нову відстрочку для багатодітних батьків

Міноборони
У "Резерв+" запустили нову відстрочку / Міноборони

Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Тепер військовозобов’язані, що мають трьох і більше дітей до 18 років, можуть отримати відстрочку автоматично, незалежно від того, народжені діти в одному шлюбі, в різних шлюбах чи поза шлюбом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Умови отримання відстрочки:

  • немає боргу по аліментах понад три місяці;
  • коректні дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані некоректні або є заборгованість, спочатку потрібно оновити інформацію та погасити борг.

Як оформити відстрочку онлайн:

  • Подати запит у застосунку "Резерв+".
  • Система перевіряє підстави через державні реєстри.
  • Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично відображається в електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований — без довідок, паперових заяв та візитів до ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він займає від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі у "Резерв+" доступні 11 типів онлайн-відстрочок для різних категорій, включно з людьми з інвалідністю, батьками дітей з інвалідністю, студентами та працівниками освіти.

Розширення відстрочок у "Резерв+" спрощує взаємодію держави з громадянами, зменшує бюрократію та економить час у умовах воєнного стану.

Додамо, цифровізація військового обліку дозволила автоматизувати більшість процесів, пов'язаних із підтвердженням права на відстрочку. Наразі 90% відстрочок продовжуються без залучення людського ресурсу протягом кількох днів: без заяв, довідок і походів до ТЦК.

Автор:
Тетяна Гойденко