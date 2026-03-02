Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Резерв+" запустили новую отсрочку для многодетных родителей

Минобороны
В "Резерв+" запустили новую отсрочку / Минобороны

Министерство обороны расширило список отсрочок от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+". Теперь военнообязанные, имеющие троих и более детей до 18 лет, могут получить отсрочку автоматически, независимо от того, рожденные дети в одном браке, в разных браках или вне брака.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Условия получения отсрочки:

  • нет долга по алиментам более трех месяцев;
  • корректные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

Если данные некорректны или есть задолженность, сначала необходимо обновить информацию и погасить долг.

Как оформить отсрочку онлайн:

  • Подать запрос в приложении "Резерв+".
  • Система проверяет основания через государственные реестры.
  • Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически отображается в электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.

В настоящее время в "Резерв+" доступно 11 типов онлайн-отсрочок для разных категорий, включая людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, студентов и работников образования.

Расширение отсрочок в "Резерв+" упрощает взаимодействие государства с гражданами, уменьшает бюрократию и экономит время в условиях военного положения.

Добавим, что цифровизация военного учета позволила автоматизировать большинство процессов, связанных с подтверждением права на отсрочку. В настоящее время 90% отсрочок продолжаются без привлечения человеческого ресурса в течение нескольких дней: без заявлений, справок и походов в ТЦК.

Автор:
Татьяна Гойденко