В "Резерв+" запустили новую отсрочку для многодетных родителей

Министерство обороны расширило список отсрочок от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+". Теперь военнообязанные, имеющие троих и более детей до 18 лет, могут получить отсрочку автоматически, независимо от того, рожденные дети в одном браке, в разных браках или вне брака.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Условия получения отсрочки:

нет долга по алиментам более трех месяцев;

корректные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

Если данные некорректны или есть задолженность, сначала необходимо обновить информацию и погасить долг.

Как оформить отсрочку онлайн:

Подать запрос в приложении "Резерв+".

Система проверяет основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически отображается в электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.

В настоящее время в "Резерв+" доступно 11 типов онлайн-отсрочок для разных категорий, включая людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, студентов и работников образования.

Расширение отсрочок в "Резерв+" упрощает взаимодействие государства с гражданами, уменьшает бюрократию и экономит время в условиях военного положения.

Добавим, что цифровизация военного учета позволила автоматизировать большинство процессов, связанных с подтверждением права на отсрочку. В настоящее время 90% отсрочок продолжаются без привлечения человеческого ресурса в течение нескольких дней: без заявлений, справок и походов в ТЦК.