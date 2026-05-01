Журналисты опубликовали новые "пленки Миндича": кто на них фигурирует

Издание "Украинская правда" опубликовало вторую серию расшифровок "пленок Миндича", где расследователи приводят доказательства, что группа частных лиц по связям с Андреем Ермаком получили в распоряжение государственные Sense Bank и химический завод "Карпатнефтехим".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Суспільне".

Журналисты указывают, что речь идет о бизнесменах Андрее и Василии Веселых, которые действовали в интересах тогдашнего руководства Офиса президента. В частности, в 2024 году Василий Веселый начал получать доход от Sense Bank и, по информации собеседников в бизнес-среде, оказал неформальное влияние на управленческие решения в банке. Сам Веселый эти утверждения раньше возражал.

Из новых записей следует, что наблюдательный совет Sense Bank, назначали прямо в квартире одного из фигурантов "пленок Миндича". В частности, Александр Цукерман и советник председателя наблюдательного совета Sense Bank Василий Веселый обсуждают назначение наблюдательного совета банка и советуются, кого туда нужно отправить, какие люди более надежны, кому можно позвонить и сразу все решить.

В публикации также говорится о записи разговоров, где отдельно упоминается лицо с псевдонимом "Хирург", которое издание связывает с Андреем Ермаком, однако прямые подтверждения этого не приведены.

Кроме банковского сектора, в расследовании упоминается участие тех же лиц в структуре собственности "Карпатнефтехима". По версии журналистов, вход в актив также мог происходить из-за политических связей.

Сегодня Sense Bankполностью государственный, а состав его наблюдательного совета по закону принимает Кабинет министров по результатам независимого конкурса.

Отдельный блок материала касается бизнесмена Тимура Миндича. В записях, обнародованных изданием, он вместе с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает возможную продажу доли компании Fire Point иностранным инвесторам. Речь шла о сделке на 600 млн долларов за 33% компании, из которых половина могла быть направлена на развитие бизнеса, а другая выплачена акционерам.

Миндич ранее отрицал свою причастность к этой компании. В то же время он является фигурантом уголовного производства по хищениям в сфере энергетики. В декабре 2025 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а следствие рассматривает возможность международного розыска.

Публикация может повлиять на репутацию государственных активов и корпоративного управления, в частности, в банковском секторе и химической промышленности, а также усилить внимание к прозрачности управления госсобственностью.

Расследование создает новые риски для доверия к государственным компаниям и может иметь дальнейшие политические и юридические последствия, однако эти утверждения требуют официальной проверки.

Кто есть кто в наблюдательном совете Sense Bank

Петр Новак - в 2022-2024 годах был членом правления, директором по информационным технологиям и техническим директором PZU Group, в 2018-2020 годах - председателем комиссии по надзору за аудиторской деятельностью, в 2021-2022 годах - министром экономического развития и технологий.

Ежи Яцек Шугаев — в 2018–2024 годах являлся председателем правления КредоБанка.

Ева Каролина Маргарета де Фальк является независимым директором и председателем аудиторского комитета совета директоров шведской беттинговой компании Betsson, главным юрисконсультом "Команда Оливия", независимым членом совета директоров и председателем комитета по рискам и аудиту совета директоров Skandiabanken, гендиректором и председателем совета.

Александр Щур — в 2000–2024 годах работал в государственном Укрэксимбанке, где являлся членом правления, председателем комитета по управлению активами и пассивами, председателем кредитного комитета и начальником управления внешних заимствований.

Николай Гладищенко - член правления и финдиректор государственного ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), в октябре 2025 года, стал председателем наблюдательного совета Sense Bank.

Олег Мостик - основатель компании "Финансовые консультанты Трезуб". Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что председатель правления Sense Bank Алексей Ступак, как Николай Гладищенко, является человеком бизнесмена Тимура Миндича.

Отметим, вчера компания Fire Point, производящая дальнобойные дроны и ракеты для Сил обороны Украины и обвинившуюся в связях с Миндичем, заявила о категорическом невосприятии информации, распространенной в отдельных медиа, в частности в материалах "Украинской правды".