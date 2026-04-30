Дело "Мидас": глава НБУ отрицает участие в схемах с финансированием Fire Point
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный официально опроверг информацию об обращении к нему со стороны подсанкционного Тимура Миндича, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который на тот момент являлся министром обороны, представителей компании Fire Point относительно выделения средств для оборонных предприятий.
Как пишет Delo.ua, об этом он заявил во время брифинга в четверг, 30 апреля.
Вопрос возник после публикации изданием "Украинской правды" протоколов записей НАБУ и САП, где упоминалась фамилия главы Нацбанка в контексте закупки продукции компании Fire Point.
"Нет, никаких обращений, никаких коммуникаций, никакого общения с теми, кто вспомнил мою фамилию не было: ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-либо другом контексте", – заявил Пышный.
Записи, о которых идет речь, содержат разговор Тимура Миндича с Рустемом Умеровым (на тот момент министром обороны).
Бизнесмен интересовался выделением бюджетных денег на закупку продукции Fire Point, и вроде бы спросил министра, вызвал ли он Пышного, на что Умеров ответил, что главы Нацбанка нет в стране. Тогда Миндич, если верить протоколам, попросил "вызвать государственный Смысл Банк, потому что решение можно провести решением Кабинета министров".
О Fire Point
Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.
Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.
Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман заявлял, что проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике бизнесмен Тимур Миндич пытался получить 50% акций оборонной компании.